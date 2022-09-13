Апелляция по делу осужденного на семь лет колонии депутата Горинова пройдет в закрытом режиме

Апелляция по делу муниципального депутата Красносельского округа Москвы Алексея Горинова, осужденного на семь лет лишения свободы по статье о «фейках», пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале, созданном в его поддержку.

«Подписчикам нашего канала пришел ответ из суда о том, что судебное заседание 19 сентября пройдет в закрытом формате», — говорится в сообщении.

Авторы Telegram-канала подчеркивают, что суд имеет право закрыть заседание по нескольким основаниям, однако в деле Горинова нет ни одного из них.

8 июля в Мещанском районном суде Москвы вынесли приговор муниципальному депутату Красносельского округа Москвы Алексею Горинову. Прокуратура просила для него семь лет колонии общего режима: столько же дал суд. Горинову также запретили занимать государственные должности на 4 года.

Поводом к уголовному преследованию стало выступление депутата на совете депутатов 15 марта. После выступления перед коллегами запись выступления выложили в интернет. Горинова арестовали в апреле. Вместе с ним по делу проходила депутат Елена Котеночкина — она в розыске и находится сейчас не в России.

В своем последнем слове Алексей Горинов снова выступил с антивоенным заявлением. Во время приговора он держал плакат с надписью «Вам еще нужна эта война?».

В заключении состояние здоровья Горинова стало ухудшаться. Адвокат утверждает, что он болеет уже три недели: он сильно похудел, постоянно кашляет и не может принимать пищу. При этом условия его содержания не способствуют выздоровлению — Горинов содержится в тесной камере площадью меньше 10 квадратных метров.