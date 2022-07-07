Муниципальному депутату Алексею Горинову запросили семь лет лишения свободы

Сегодня Мещанский районный суд Москвы рассматривает дело муниципального депутата Красносельского района Алексея Горинова. Его обвиняют в распространении «фейков» о российской армии, пишет «Медиазона»*.

Поводом стало его выступление во время заседания совета депутатов: в частности, он использовал термин «война», а не «специальная военная операция». Помимо прочего, его обвинение квалифицировали как распространении «фейков» группой лиц с использованием своего служебного положения и по мотивам ненависти или вражды (п. «а», «б» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Расследование уголовного дела заняло всего пять дней. Вместе с Гориновым по делу проходит депутат Елена Котеночкина — она находится не в России. Горинов в СИЗО с апреля, арест продлен в июне до 19 ноября.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».