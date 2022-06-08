Мосгорсуд утвердил меру пресечения депутату Горинову

По данным ОВД-инфо* муниципальный депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов будет находиться в СИЗО до 19 ноября: такую меру пресечения утвердил Мосгорсуд.

Уголовное дело против Горинова возбудили в конце апреля. Вместе с ним по делу проходила и муниципальный депутат Елена Котеночкина, но после ее дело выделили в отдельное производство. Котеночкину объявили в розыск, она находится не в России.

Депутатов обвинили в дискредитации армии за обращение на совете. По утверждениям следствия, они публично распространили фейки о вооруженных силах России с использованием служебного положения. Горинова взяли под стражу 27 апреля.



По данным ОВД-инфо*, Горинова содержат в переполненной камере и не оказывают медпомощь: у мужчины сильный кашель, «диагнозы» он вынужден ставить себе сам.





*ОВД-инфо Минюст России признал иностранным агентом