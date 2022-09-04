Состояние осужденного на 7 лет депутата Горинова продолжает ухудшаться

Состояние муниципального депутата Красносельского округа Москвы Алексея Горинова, осужденного на семь лет лишения свободы по статье о «фейках», продолжает ухудшаться. В письме от 24 августа парламентарий рассказал, что болеет третью неделю и нуждается в медицинской помощи.

«Я, Горинов Алексей Александрович, болею третью неделю. Испытываю непрерывный кашель, не позволяющий мне свободно дышать, спать, принимать пищу. Никакой медицинской помощи мне не оказывается. (Постановка диагноза, определение курса лечения). Состояние мое ухудшается. Прошу помощи», — говорится в письме, которое публикует Gulagu.net.

Ранее об ухудшении состояния Горинова сообщалось в Telegram-канале, созданном в его поддержку. Его адвокат Катерина Тертухина утверждает, что за время болезни депутат сильно похудел. При этом условия его содержания не способствуют выздоровлению — Горинов содержится в тесной и жаркой камере площадью меньше 10 квадратных метров. Сторона защиты обратилась к членам ОНК с просьбой навестить Горинова и поднять вопрос о состоянии его здоровья, а к уполномоченным по правам человека — обратить внимание на ситуацию.

8 июля в Мещанском районном суде Москвы вынесли приговор муниципальному депутату Красносельского округа Москвы Алексею Горинову. Прокуратура просила для него семь лет колонии общего режима: столько же дал суд. Горинову также запретили занимать государственные должности на 4 года.

Поводом к уголовному преследованию стало выступление депутата на совете депутатов 15 марта. После выступления перед коллегами запись выступления выложили в интернет. Горинова арестовали в апреле. Вместе с ним по делу проходила депутат Елена Котеночкина — она в розыске и находится сейчас не в России.

В своем последнем слове Алексей Горинов снова выступил с антивоенным заявлением. Во время приговора он держал плакат с надписью «Вам еще нужна эта война?».