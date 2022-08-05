Двух помощников депутата Пироговой объявили в розыск

МВД объявило в розыск активистов новосибирского отделения «Весны» Владимира Аржанова и Екатерину Александрову, сообщается в Telegram-канале молодежного движения. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

В начале марта Аржанова и Александрову обвинили в том, что они «путем обмана» получили от горсовета Новосибирска, где официально работали помощниками депутата Хельги Пироговой, свою собственную зарплату. Общая сумма составила всего 33 тысячи рублей.

«Это дело — политическое: мы занимались активной деятельностью в «Весне» и работали с Хельгой Пироговой в коалиции «Новосибирск-2020». Это полная профанация, но нам льстит, что нас преследуют по той же статье, что и Алексея Навального», — рассказал Владимир Аржанов, который вместе с Екатериной Александровой находится за пределами России.

Накануне стало известно об объявлении в розыск Хельги Пироговой по уголовному делу о распространении «фейков» о российской армии. Поводом стал ее комментарий в соцсетях к публикации «Медиазоны»* о похоронах погибших в Украине добровольцах. Донос на Пирогову написал коллега-депутат, после глава СК Александр Бастрыкин распорядился возбудить в отношении нее уголовное дело.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».



