Троянский конь Путина в Евросоюзе

Международное сообщество было в шоке от расистской тирады премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, озвученной во время его ежегодного обращения к этническим венграм Румынии 23 июля. Орбан сказал буквально, что венгры «не являются и не хотят становиться смешанной расой».

Расистскими заявлениями в последнее время никого не удивить, но в этот раз их автором стал лидер страны-члена НАТО и Евросоюза. Даже одна из давних советников Орбана, работавшая с ним более 20 лет, Жужа Хегедус, сразу подала в отставку, назвав эту речь «чисто нацистским текстом... достойным Геббельса».

Но не все в Венгрии были столь удивлены. С тех пор как в 2010 г. Орбан вернулся к власти, получив большинство в две трети голосов в парламенте – что позволило ему заняться демонтажем некогда сильной венгерской демократии – внутри страны он неоднократно делал подобные высказывания для оправдания соей дискриминационной политики в отношении мигрантов и меньшинств. Единственным отличием на этот раз стало то, что ультраправые настроения Орбана были высказаны всему миру.

Не меньшее беспокойство вызывает то, что в Евросоюзе Венгрия становится покорным исполнителем воли Москвы. На прошлой неделе 27 стран-членов Евросоюза договорились о добровольном 15% сокращении потребления газа. Единственным воздержавшимся, конечно же, был Орбан, который назвал это решение «еще одним шагом к военной экономике».

В конце июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отправился в неожиданный визит в Москву – что нарушило единство западных партнеров и прочно закрепило место Венгрии как единственного союзника России в Евросоюзе. Сийярто поехал в Москву, чтобы сфотографироваться рядом со своим коллегой, улыбающимся Сергеем Лавровым, и попросить увеличения поставок российского газа. «В нынешней международной ситуации самое важное для нас – обеспечить энергетическую безопасность Венгрии», – сказал Сийярто после 90-минутной встречи с Лавровым.

С первых часов вторжения России в Украину Будапешт осторожно старался избегать прямой критики Кремля, хотя и выразил осуждение агрессии. Точно так же, как они делали это и после аннексии Крыма в 2014 г., Орбан и его партия ФИДЕС выступили против энергетических санкций в отношении России. В мае Орбан задержал шестой пакет санкций Евросоюза, пока не добился исключения из него пункта об импорте российской нефти, поставляемой по трубопроводу в Венгрию. В июле он повторил этот фокус.

Теперь лидеры Евросоюза и внешнеполитические аналитики задаются вопросом, что стоит за навязчивым послушанием Будапешта Кремлю – несмотря на то, что тот продолжает бомбардировки городов Украины.

«Российская политика Венгрии имеет объективные и субъективные мотивы. – говорит Андраш Рач из Германского совета по международным отношениям. – Объективные мотивы – это энергетика. Схема снабжения Венгрии нефтью и газом унаследована с коммунистических времен. Но есть и субъективные мотивы – это восхищение Россией как антилиберальным государством. Когда в 2014 г. Орбан объявил Венгрию «нелиберальной демократией», Россия была упомянута им в качестве модели правления».

Поскольку около 80% природного газа и 65% нефти поступает в Венгрию из России, у страны действительно есть проблема с энергетическими поставками. Однако Орбан сознательно увеличивал зависимость от российских энергоносителей в течение многих лет, несмотря на более ранние обещания избавиться от чрезмерной зависимости от российского газа уже к 2018 г.

В 2014 г. Будапешт заключил сомнительную сделку с Москвой по увеличению мощности атомной электростанции «Пакш» – эта сделка была окутана тайной, и проект не выставлялся на тендер.

Маневры Орбана также связаны с желанием защитить венгерские активы в России, особенно те, которые связаны с ведущей нефтегазовой компанией страны MOL Group и банком OTP, которым управляют венгерские олигархи, симпатизирующие ФИДЕС. «Защита MOL Group является ключевой задачей. – считает Рач. – Если посмотреть на то, что произошло с Renault в начале этого года, Орбан не хочет, чтобы такое с ней случилось» (имеется в виду национализация собственности Renault в России в мае этого года– NT).

Как ни странно, Орбан не всегда был фанатом Москвы. Будучи в оппозиции, Он часто выступал с резкой критикой Москвы



В 2007 г. он заявил, что «нефть может прийти с Востока, но свобода всегда приходит с Запада». Когда на следующий год разразилась российско-грузинская война, Орбан поспешил осудить Россию и предупредил о чрезмерной зависимости от российских энергоносителей.

Тон Орбана изменился примерно в 2009 г. и еще больше после победы на выборах 2010 г. Как считает давний член партии ФИДЕС Жужанна Селеньи, Орбан «начал свой политический танец, стараясь использовать преимущества положения Венгрии в Евросоюзе и одновременно наладить контакты с державами Востока, особенно, с Россией. Сам он всегда говорит, что это не связано с бизнесом... но ясно, что Путин поставил его на определенный путь, и Орбан не может с него сойти».

Тем временем Орбан нанес удар по Евросоюзу, занявшись демонтажем судебной системы в стране и разрушая тем самым верховенство закона – основополагающую ценность блока. Однако, несмотря даже на это, у лидеров ЕС, похоже, не хватает духу сократить субсидии, выделяемые Будапешту.

Политика Орбана стоила ему друзей в Европе, но за Атлантическим океаном республиканцы выстраиваются в очередь, чтобы послушать речь этого антилиберального политика. В прошлом году ведущий Fox News Такер Карлсон (Taker Carlson) вел свое шоу из Будапешта, а в сентябре бывший вице-президент США Майк Пенс выступил там на «Четвертой демографической конференции», проходившей под лозунгом «Бог, страна, семья».

Заявленное на 4 августа выступление Орбана на Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference ) в Далласе озаглавлено «Как мы боремся». В нем Орбан будет ублажать сторонников ультраправых взглядов – чтобы скрыть свой бурный роман с Путиным.





Аманда Коакли (Amanda Coakley) – корреспондент журнала Foreign Policy в Вене.