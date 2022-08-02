Китай выпустил в море два авианосца перед возможным визитом Пелоси на Тайвань

Два действующих авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли в море на фоне разговоров о возможном визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Власти КНР могут направить военные суда к островным берегам, сообщает «Чжунго шибао» со ссылкой на данные анонимного военного обозревателя.

Авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» покинули порты Циндао и Санья утром во вторник. О том, куда держат курс корабли, пока неизвестно. Не исключается, что они могут держать курс в зону Тайваньского пролива или примут участие в военных учениях, анонсированных ранее. Обозреватель считает, что это свидетельствует об эскалации конфликта в связи с возможным визитом Нэнси Пелоси на Тайвань.

О том, что Пелоси посетит Тайвань, сообщал информационный портал ETtoday. По данным издания, спикер палаты представителей США во главе делегации примерно из 20 человек приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе в 22:30 по местному времени (17:30 мск). На следующий день она проведет встречу с главой администрации Цай Инвэнь.

Ранее в четверг в ходе телефонного разговора председатель КНР Си Цзиньпин предостерег президента США Джо Байдена от «игр с огнем» в вопросе с независимостью Тайваня. Китайский лидер заявил, что «играющий с огнем непременно обожжет сам себя», и добавил, что Пекин решительно выступает против «независимости Тайваня» и следит за вмешательством внешних сил в данный вопрос.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе брифинга публично призвал власти КНР проявить сдержанность в вопросе возможного визита Пелоси на остров. В случае эскалации конфликта он возложил ответственность за рост напряженности на Пекин. При этом он выразил надежду на то, что Китай «будет действовать разумно и не будет содействовать эскалации ситуации».