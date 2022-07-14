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#Новости

The Insider* выяснил, какие решения принимала судья, отправившая за решетку Илью Яшина

14.07.2022

Она участвовала в делах Навальных, ЮКОСа, DOXA и Ильдара Дадина

The Insider* рассказал, какие еще решения выносила судья Басманного суда Наталья Дударь, которая вчера отправила в СИЗО до 12 сентября политика Илью Яшина. Среди ее решений были дело ЮКОСа, Ильдара Дадина, DOXA и другие. 

В своей карьере в качестве судьи Дударь с назначения в 1999 году выносила десятки решений по арестам. Она продлила срок заключения смертельно больному фигуранту дела ЮКОСа Василию Алексаняну, отправила в СИЗО Платона Лебедева и других фигурантов дела. 

В 2014 году она судила братьев Навальных по делу «Ив Роше». Тогда Алексею Навальному была заменена подписка о невыезде на домашний арест. 

Ее решениями отправились в СИЗО как минимум 13 фигурантов «Болотного дела». 7 декабря 2015 года Дударь приговорила Ильдара Дадина к трем годам общего режима за протестные акции. Также судьи работала в деле DOXA: избрала меру пресечения и неоднократно продлевала аресты. 

Она же отправила в СИЗО фигурантов дела о покушении на Владимира Соловьева. 


*The Insider Минюст России считает «иностранным агентом».



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