The Insider* выяснил, какие решения принимала судья, отправившая за решетку Илью Яшина

The Insider* рассказал, какие еще решения выносила судья Басманного суда Наталья Дударь, которая вчера отправила в СИЗО до 12 сентября политика Илью Яшина. Среди ее решений были дело ЮКОСа, Ильдара Дадина, DOXA и другие.

В своей карьере в качестве судьи Дударь с назначения в 1999 году выносила десятки решений по арестам. Она продлила срок заключения смертельно больному фигуранту дела ЮКОСа Василию Алексаняну, отправила в СИЗО Платона Лебедева и других фигурантов дела.

В 2014 году она судила братьев Навальных по делу «Ив Роше». Тогда Алексею Навальному была заменена подписка о невыезде на домашний арест.

Ее решениями отправились в СИЗО как минимум 13 фигурантов «Болотного дела». 7 декабря 2015 года Дударь приговорила Ильдара Дадина к трем годам общего режима за протестные акции. Также судьи работала в деле DOXA: избрала меру пресечения и неоднократно продлевала аресты.

Она же отправила в СИЗО фигурантов дела о покушении на Владимира Соловьева.

*The Insider Минюст России считает «иностранным агентом».