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#Новости

Бывших редакторов DOXA приговорили к исправительным работам

12.04.2022

Их обвиняли в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия
Сегодня Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывших редакторов студенческого журнала DOXA – Армена Арамяна, Наталью Тышкевич, Владимира Метелкина и Аллу Гутникову – к двум годам исправительных работ. Их освободили из-под стражи в зале суда. Уголовное дело рассматривалось по ст. 151.2 УК РФ о «вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия».

Уголовное дело в отношении редакторов журнала возбудили в апреле 2014 года. Поводом стал видеоролик, в котором говорилось о недопустимости преследования студентов за участия в протестах и праве молодежи на участие в митингах.

Как пишет “Новая газета.Европа”, это видео стало одним из эпизодов уголовного дела в отношении Леонида Волкова, соратника Алексея Навального, в апреле 2021 года. Якобы после действий редакторов журнала на митинг собрались несовершеннолетние. После акций протеста в поддержку Навального задержали около 100 несовершеннолетних, но они говорили, что никто не призывал их выйти на улицы.

Лингвистическая экспертиза выявила признаки склонения к участию в протестах.
Около года четверо обвиняемых были под домашним арестом.

Назначенное наказание составило два года исправительных работ и три года – запрет на администрирование сайтов. Срок домашнего ареста покроет часть назначенного срока исполнительных работ.


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