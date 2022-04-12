Бывших редакторов DOXA приговорили к исправительным работам

Уголовное дело в отношении редакторов журнала возбудили в апреле 2014 года. Поводом стал видеоролик, в котором говорилось о недопустимости преследования студентов за участия в протестах и праве молодежи на участие в митингах.
Как пишет “Новая газета.Европа”, это видео стало одним из эпизодов уголовного дела в отношении Леонида Волкова, соратника Алексея Навального, в апреле 2021 года. Якобы после действий редакторов журнала на митинг собрались несовершеннолетние. После акций протеста в поддержку Навального задержали около 100 несовершеннолетних, но они говорили, что никто не призывал их выйти на улицы.
Лингвистическая экспертиза выявила признаки склонения к участию в протестах.
Около года четверо обвиняемых были под домашним арестом.
Назначенное наказание составило два года исправительных работ и три года – запрет на администрирование сайтов. Срок домашнего ареста покроет часть назначенного срока исполнительных работ.
Назначенное наказание составило два года исправительных работ и три года – запрет на администрирование сайтов. Срок домашнего ареста покроет часть назначенного срока исполнительных работ.