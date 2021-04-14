Журналу DOXA предъявляют экстремизм

UPD: Силовики пришли с обысками к родителям Армена Арамяна и Аллы Гутниковой. У семьи Армена забрали телефоны, у младшей сестры — ноутбук.



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Кроме помещения редакции журнала обыскам подверглись квартиры редакторов Армена Арамяна, Владимира Метелкина и Натальи Тышкевич, а также сотрудницы Аллы Гутниковой. Они несколько часов не входили на связь. До прибытия адвокатов коллеги ничего не знали об их судьбе. Достоверно от полиции или СК так и не известно о причинах следственных действий.

Обыски проводят в связи с видео, которое редакция DOXA ранее удалила по требованию Роскомнадзора. В видео говорилось о недопустимости ограничения права молодых людей на протест и незаконности отчисления из учебных заведений за участие в них, сообщает Znak.com. Ролик был размещен на YouTube 23 января. По версии Роскомнадзора, в нем были призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях.

Глава «Агоры» Павел Чиков отмечает, что 1 марта адвокат Леонид Соловьев обратился в Таганский суд Москвы с исковым заявлением о признании незаконным уведомления Роскомнадзора. В иске сказано, что видеоролик «не содержит информации, которая на законных основаниях может быть запрещена к распространению». Гутникова, Тишкевич, Метелкин и Арамян — истцы по делу об обжаловании запрета видео.