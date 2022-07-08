135-й день боев: главное

Вчера вечером президент России Владимир Путин выступил перед руководством Госдумы и лидерами фракций. Он снова рассказал о вынужденном характере «спецоперации», западной русофобии. Запад, по его мнению, уже проиграл, потому что начало боев знаменует кардинальный слом миропорядка по-американски. Он добавил, что Россия в Украине еще ничего серьезного не начинала, но добьется всех поставленных целей «спецоперации».

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», — цитирует Путина пресс-служба.

ВВС и «Медиазона»* подтвердили имена 4515 погибших в Украине российских военных. При этом сообщают, что точное число потерь может быть на 40-60% больше: далеко не во всех случаях о гибели военных сообщают.

Матери солдат, погибших в Украине, обвинили в смерти своих родственников журналиста «Известий» Валентина Трушина. По их мнению, ВСУ нанесли удар по месту расположения части после того, как издание опубликовало оттуда репортаж, пишет «Настоящее время»**. Трушин заявил, что он не виновен: по его словам, письмо написали украинцы, и на самом деле это фейк.

Как и в самом начале боев, среди погибших много офицеров (17%) и десантников (20%). Это может отразиться на эффективности управления российскими войсками. При этом эксперты отмечают, что офицеры в России выполняют задачи более высоких военных чинов в армиях западных стран. Из-за этого они на передовой, что и приводит к большому числу погибших.

«Новая газета. Европа» уточнила, что в «Комитет солдатских матерей» Астрахани не поступала жалоба от родственников погибших. В Комитете сообщили, что с начала боев поступило более 15 тысяч обращений.

«Медиазона»* со ссылкой на юриста фонда «Свободная Бурятия» Андрей Ринчино сообщила, что в Луганске удерживают 17 военнослужащих, которые отказались продолжать бои в Украине и подали рапорты о расторжении контрактов. Среди них военнослужащие из разных регионов: Тувы, Ростовской области и Бурятии. Рапорты об увольнении они подали около трех недель назад.

Часть военнослужащих отправили домой, а часть оставили. Они планировали выехать самостоятельно — на автобусе до Москвы, но их задержала военная полиция и доставила в Алачевск недалеко от Луганска. Среди задержанных военных были и те, у кого кончился срок контракта.

В начале недели о вербовке бойцов для ЧВК «Вагнера» в колониях Санкт-Петербурга сообщили «Важные истории»***. Позавчера часть заключенных вывезли в Ростов-на-Дону, но родственники не знают, согласились ли они на условия вербовщиков и поедут ли они в Украину. В обмен на участие в рядах ЧВК заключенным обещали амнистию.

Сегодня о вербовке в колониях сообщили правозащитники Gulagu.Net. По данным их источника, перед подготовкой масштабного наступления на Киев российские войска всячески пытаются пополнить ряды.

«Вчера поступили сообщения от заключённых и их семей из Питера, Нижнего Новгорода, Рязани, Твери и Смоленска, согласно которым представители ЧВК «Вагнера» и ФСБ приезжают в учреждения ФСИН и проводят встречи с осужденными к длительным срокам лишения свободы. Одних вербуют для участия в военных действиях и предлагают крупные суммы в качестве зарплаты и премии за выполнение боевых задач, другим предлагают принять участие в разминировании и восстановлении оккупированных Россией территорий», — сообщили правозащитники.

В колонке The Time экс-командующий НАТО Филипп Бридлав предложил нанести сокрушительный удар по Кремлю и атаковать Керченский мост. Сделать этом, по его мнению, можно с помощью поставленных Киеву ракетных комплексов Harpoon.

Минобороны России сообщило в свежей сводке, что «высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon.

В Минобороны также признали вчерашний удар по Краматорску, после которого погиб один мужчина, шесть человек были ранены. Но, по версии Минобороны, целью были две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150-ти националистов. Украинская сторона сообщала, что авиаудар был в центре города.

ДНР отменила мораторий на смертную казнь, пишет DW****. Смертные приговоры вынесли здесь троим иностранцам, которые воевали на стороне ВСУ: британцам Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму. Их признали виновными в наемничестве и попытке насильственного захвата власти. ЕСПЧ попросил Россию отсрочить исполнение смертного приговора, но по всем вопросам с осужденными в ДНР Кремль призвал обращаться в Донецк.

Разведка Британии отмечает, что Россия концентрирует технику на линии фронта в направлении Северска, примерно в 8 км к западу от нынешней российской линии фронта. Войска пополняет запасы перед началом новых наступательных операций в Донецкой области.

Украинские силы продолжают постепенно продвигаться на юго-западном участке Херсона. Существует реальная вероятность того, что непосредственной тактической целью России будет Северск, поскольку ее силы пытаются продвигаться к Славянску и Краматорску.

После ударов 7-8 июля в Бахмуте и Северске, по сообщению Генпрокуратуры Украины, пять человек погибли, трое ранены. Среди них — 12-летний подросток.

Институт изучения войны (ISW) сообщил со слов представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, что объявлена пауза, чтобы отдохнуть и восстановить боеспособность. Ту же оценку давал ISW накануне. Продолжительность паузы представитель Минобороны не уточнил.

Однако это не предполагает остановку активных боевых действий. Российские войска ведут ограниченные наступления, авиационные и артиллерийские обстрелы по всем направлениям. По мнению аналитиков, российская армия готовится к более масштабному наступлению в ближайшие недели или месяцы.

Российские войска продолжали усилия по наступлению на Славянск с юго-востока от Изюма. Войска добились незначительных успехов юго-восточнее Северска и продолжили наступление западнее Лисичанска и восточнее Бахмута. Российские войска провели ограниченную и безуспешную атаку к северу от Харькова. Украинские партизаны, вероятно, продолжают атаковать подконтрольные России железные дороги вокруг Мелитополя.

*«Медиазону», **«Настоящее время» и ****DW Минюст России считает «иностранными агентами».

***«Важные истории» власти России признали «нежелательной организацией».