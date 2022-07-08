«Медиазона»* и BBC: в Украине погибло 4515 военных

«Медиазона»*, BBC и волонтеры продолжают составлять список погибших в Украине российских военных. Сегодня они сообщили, что на 8 июля подтвердили 4515 имен погибших военнослужащих.

Как и ранее, каждый пятый погибший служил в ВДВ, 17% — это офицеры. Тенденция, что среди погибших много офицеров, не меняется с начала боев. Это может говорить о том, что им приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня: подобную роль в западных армиях выполняют сержанты. Эксперты считают, что это может негативно сказаться на эффективности российской армии.

Среди погибших есть и опытные пилоты. При этом подготовка одного летчика-снайпера может занимать до 17 лет и стоить до 14 млн долларов. В Украине России потерла 49 летчиков — это те, о гибели которых известно. В это же число вошли штурманы и бортмеханики.

Полученные данные не отражают реальный уровень потерь российских войск. В 40-60% случаев о погибших не сообщали публично. Об этом же сообщали и «Важные истории»**. Журналисты опубликовали видео о том, что в Украине погибли 36 морпехов с Камчатки. Самому младшему из них — Руслану Матвееву — было 19 лет. Как минимум 17 из них служили в Петропавловске-Камчатском в 40-й отдельной бригаде морской пехоты.

Видео с траурными портретами в редакцию прислал читатель. По кадрам удалось определить личности 28 человек, о смерти как минимум 4 военных из этого видео ранее не сообщалось публично, личности еще 4 человек установить не удалось.

Минобороны России о потерях сообщало в последний раз 25 марта — погибшими признали на тот момент 1 351 человек.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».

**«Важные истории» власти России признали «нежелательной организацией».