134-й день боев: главное

Офис Генпрокуратуры Украины сообщил об авиаударе по центру Краматорска. Один мужчина погиб, шесть человек ранено. Разрушено 17 домов. Начато расследование.

DW* пишет, что Украина расследует больше 21 000 военных преступлений, совершенных российскими военными. Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, ежедневно поступает 200-300 таких сообщений. Минобороны России отвергает обвинения в военных преступлениях и утверждает, что все атаки на мирных граждан проводятся ВСУ.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что на восстановление Мариуполя потребуется от 7 до 10 лет. Сумма затрат составит 14 млрд долларов. В городе повреждены 1356 многоэтажек и 40% частных домов. Большая часть строений не подлежит восстановлению.

«Важные истории»** рассказали о том, что к заключенным в Санкт-Петербурге приходили вербовщики ЧВК «Вагнера». Они обещали амнистию за участие в боях в Украине. В ночь на 6 июля около 40 заключенных из ИК-7 «Яблоневка» в Санкт-Петербурге неожиданно вывезли в Ростовскую область. Еще 11 человек увезли из петербургской ИК-6 «Обухово». Родственники не знают, записались ли они в число добровольцев: все телефоны в колонии во время вывоза заключенных не работали.

Помимо этого «Важные истории»** выяснили, что как минимум семь подразделений, участвовавших в боях в Украине, разместили на бирже труда объявления о наборе людей. Суммарно им требуется 2166 человек. Среди тех, кому нужны бойцы, есть подразделения, которые обвиняют в военных преступлениях в Буче и других городах Украины.

Разведка Британии сегодня рассказала, что продолжаются обстрелы вдоль линии фронта в Донецке, но Россия не добилась значительных успехов. Российские подразделения, участвовавшие в боях на прошлой неделе, сейчас, вероятно, переформировываются.

По оценкам экспертов закон о «спецмерах» в экономике во время проведения «спецопераций» является попыткой Кремля поддержать ведение боев экономически, но не объявлять мобилизацию.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Россия, вероятно, взяла оперативную паузу.

Министерство обороны России каждый день заявляло о территориальных приобретениях, но не заявляло о каких-либо передвижениях сухопутных войск после окружения Лисичанска При этом оперативная пауза не предполагает полного прекращения боевых действий. Скорее всего, войска ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, поскольку попытаются создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить боевую мощь.

Российские войска вели наступательные операции северо-западнее и восточнее Славянска, продолжали продвигаться на запад в сторону Северска от границы Луганско-Донецкой области. Продолжались попытки наступления на Бахмут с юга. Российские силы провели ограниченные наземные атаки к северу от Харькова и на северо-западе Херсонской области. Украинские силы могут создавать условия для контрнаступления на Херсон.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».

**«Важные истории» Минюст России объявил «нежелательной организацией».