Close

#Новости

Посол ЕС: Литва выполняет санкции ЕС

21.06.2022

На встрече в российском МИДе он обратился с просьбой не обострять ситуацию

РИА Новости сообщило, что в МИД России закончилась встреча с послом ЕС Маркусом Эдерером. Дипломата вызвали из-за блокировки российских грузов в Калининградскую область при перевозке через территорию Литвы. Вчера ультиматум от России получила представитель Литвы. 

Эдерер сказал, что Литва не принимает решение в одностороннем порядке — это требование санкций Евросоюза. Также он сказал, что на встрече обратился с просьбой не обострять ситуацию и решить вопрос транзита в Калининград дипломатическим путем.

Глава дипломатии EC Жозеп Боррель назвал обвинения Москвы в отношения Вильнюса чистой пропагандой, пишет DW*. 

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и сенатор Совфеда Андрей Климов уже пригрозил ЕС ответными мерами. По словам Патрушева, ответ Москвы последует быстро, и его последствия ощутит на себе жители страны. Климов сказал, что такой акт может быть воспринят как агрессия. Об ответных мерах говорила и представитель МИД Мария Захарова. 


*DW Минюст России признал иностранным агентом 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.