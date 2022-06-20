Россия заявила Литве ультиматум из-за блокировки транзитных грузов в Калининград

МИД России вызвал сегодня временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Ей заявлен решительный протест из-за введенных ограничений на перевозку российских грузов.

С 18 июня в соответствии с санкциями ЕС Литва ограничила перевозку российских грузов в Калининградскую область по своей территории. Запрет коснется около 50% всех ж/д перевозок.

В ответ на это России заявила решительный протест. В МИДе сообщили, что ограничения были введены без предварительного уведомления России, и потребовали «незамедлительной отмены этих рестрикций».

В министерстве также указали, что эти меры — провокационные и нарушают международно-правовые обязательства Литвы. Речь идет о соглашении с ЕС о транзите грузов в Калининградскую область от 2002 года.

«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», —- сообщили в МИДе.

Ранее сенатор Андрей Климов также заявил, что Россия может расценить такой отказ от транзитных перевозок как угрозу со стороны НАТО, поскольку Альянс, по его словам, руками одной из стран-членов блокирует российский регион.

Фото: Telegram-канал Андрея Климова.