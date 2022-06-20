Сенатор Климов: блокаду Калининграда Россия может оценить как прямую агрессию

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что ЕС должен исправить ситуацию с частичной блокировкой товаров, перевозимых в Калининградскую область через Литву. В противном случае, заявил он, это «развяжет руки» России для решения этой проблемы «любыми избранными способами», пишет «Коммерсант».

С 18 июня Литва приостановила транзит через свою территорию российских товаров, попавших под санкции ЕС. Ограничения коснулись железнодорожных перевозок. Часть товаров власти области уже решили перевозить по воде, но все равно, по данным Климова, ограничения коснутся около половины ж/д грузов.

По мнению Климова, Литва стала частью НАТО вместе «с учетом проблемы калининградского транзита». «...Вильнюс «выбил стул», на котором сам сидел все эти годы в качестве страны-члена ЕС. А Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита ЛЮБЫМИ избранными нами способами, — написал в своем Telegram Климов. — Таким образом, недопустимое поведение Вильнюса теперь ставит под удар весь этот военно-политический блок, который де-юре начинает руками одного из своих стран-членов неприемлемую блокаду субъекта РФ. Последнюю можно оценить как прямую агрессию в отношении России, буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите».

МИД России сообщил, что вызвал временную поверенную в делах Литвы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков счел введенные Литвой ограничения «более чем серьезной ситуацией».

«Ситуация более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен», — цитирует Пескова «Интерфакс».