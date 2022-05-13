79-й день боев: главное

Пентагон сообщил о телефонных переговорах между министрами обороны России и США Сергеем Шойгу и Ллойдом Остином. Стороны обсудили ситуацию в Украине. Они поговорили впервые с 18 февраля. Остин «призвал к немедленному прекращению огня» и подчеркнул важность поддержания связи.

В Минобороны РФ сообщили, что в разговоре, состоявшемся по инициативе американской стороны, министры обсудили «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине».

О прекращении огня попросил сегодня в телефонном разговоре Владимира Путина канцлер Германии Олаф Шольц.

Журналисты CNN вчера опубликовали видео с убийством двух безоружных мирных жителей 16 марта возле Киева. В Минобороны заявили, что это фейк, вброс, а в реальное видео патрулирования территории добавили постановочные кадры. Разоблачители фейков также сослались на неправильные тени, меняющийся интерьер сторожки одного из погибших, разные даты на видео.

«Важные истории»* сегодня сообщили о том, что личность одного из военных удалось установить. Причастным к убийству мирных жителей издание называет 29-летнего Дмитрия Лапшакова. Его лицо попало на видеокамеры в автосалоне, рядом с которым произошло убийство. Судя по видео, Лапшаков был в офисе автосалона, вместе с другими военными рылся в чужих вещах, пил найденный на месте алкоголь. Он разбил одну из камер наблюдения автоматом. Однако видео не позволяет точно установить, стрелял ли он в мирных граждан.

В «Одноклассниках» указано, что он родился в селе Нижний Цасучей Забайкальского края, живет в Песчанке — поселке в составе Читы. Судя по опубликованным украинскими СМИ данным, Лапшаков — старший сержант, служит в воинской части 21250-Б, его должность — механик, водитель танка.

The Wall Street Journal опубликовал сюжет о найденных 37 телах мирных жителей по дороге от села Мотыжин до Ясногородки. Среди них были люди с огнестрельным ранениями. Люди пытались на своих автомобилях выехать из города, но их обстреляли. Это произошло во время присутствия в регионе российских войск.

Эту дорогу жители стали использовать как альтернативную двум другим, ведущим на север. На тех путях было известно о гибели гражданских при попытке выехать из села.

Журналисты WSJ изучили видео с автомобильных регистраторов, которые ездили по новой, обходной дороге, поговорили с очевидцами и обследовали территорию.

По их данным, российские военные обстреливали авто из минометов. Один такой обстрел попал на видео от 3 марта.

Совет ООН по правам человека на специальной сессии по Украине принял резолюцию о расследовании «ухудшающейся в связи с агрессией России ситуации с правами человека».

Проголосовали за резолюцию 22 страны, 12 воздержались. Против были только Китай и Эритрея. Воздержались Индия, Армения, Камерун, Боливия, Куба, Казахстан, Намибия, Пакистан, Сенегал, Судан, Венесуэла и Узбекистан.

В Киеве начнут рассматривать уголовное дело против российского солдата. Владимира Шишимарина, 21-летнего командира Кантемировской танковой дивизии обвиняют в убийстве мирных жителей в Сумской области 28 февраля.

Сегодня состоялось первое заседание, рассмотрение по существу перенесли на 18 мая. В ближайшие дни также назначат заседания по еще двум уголовным делам против российских военных.

Украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе могут обменять на российских военнопленных. Ирина Верещук, вице-премьер Украины, сообщила о том, что сейчас идут переговоры об этом. Переговоры идут пока о 38 тяжелораненых военных. Речи об обмене 500-600 человек пока не идет, как сообщали некоторые СМИ.

*«Важные истории» Минюст России признал нежелательной организацией.