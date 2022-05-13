Минобороны назвало фейком видео CNN об убийстве людей под Киевом

Минобороны России со ссылкой на Telegram-канал "Война с фейками" распространил разбор видео, опубликованного вчера CNN. Запись убийства мирных жителей назвали одним из самых наглых вбросов за всю историю с момента начала специальной военной операции.

На видео видно, как двое гражданских подошли с поднятыми руками к группе солдат. Потом состоялся короткий разговор. Военных журналисты CNN идентифицировали по российской форме. После небольшого разговора, когда украинцы повернулись к военным спиной, солдаты выстрелили им в спину.

В сообщении российской стороны сказано, что примечательно, что мартовское видео появилось только сейчас, когда в ООН шло голосование по резолюции о расследовании преступлений против прав человека в Украине.

В Минобороны считают, что в реальное видео российского патруля добавили постановочное. В качестве доказательств приводится несоответствие теней, обрезанные и неодинаковые даты на видео, несоответствие форме российских военных. Также «борцы с фейками» отметили странности в постановке, вырезанную часть смерти сторожа, разный интерьер сторожки.