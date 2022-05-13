Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о телефонном разговоре с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал в своем Twitter о телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Он отметил, что необходимо как можно скорее добиться прекращения огня в Украине. Пресс-служба Кремля отметила, что разговор Путина и Шольца касался прежде всего гуманитарного регулирования.

Шольц отметил, что утверждения Путина о том, что в Украине правят нацисты, не соответствует действительности. Шольц также напомнил Путину об ответственности России за глобальную продовольственную ситуацию.

В Кремле отметили, что Шольц и Путин продолжили обсуждение ситуации на Украине с акцентом на гуманитарные аспекты. Путин упомянул о целях военной операции, эвакуации гражданских лиц из «Азовстали». Переговоры, по мнению Путина были заблокированы Киевом.