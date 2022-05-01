Британия обвиняет “фабрику троллей” в манипуляции общественным мнением

Сегодня The Guardian сообщило об итогах исследования, заказанного правительством Британии о влиянии интернет-троллей на общественное мнение. Помимо постов и комментариев в поддержку российских действий в Украине, все чаще целью троллей становятся мировые лидеры.

Российскую “фабрику троллей”, базирующуюся в Санкт-Петербурге, связывают с Евгением Пригожиным. После выборов в США в 2016 году и победы Дональда Трампа, ее обвиняли во вмешательстве.

Помимо соцсетей тролли используют комментарии под материалами СМИ. Под их прицелом аккаунты в социальных сетях британского премьер-министра Бориса Джонсона, канцлера Германии Олафа Шольца и главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Боррелля. Тролли также манипулировали опросами в западных СМИ, в том числе для искажения результатов о том, поддержке санкции против России. Была отмечена активность в Twitter и Facebook, Instagram, YouTube и TikTok. Ключевую роль в сети играет телеканал Telegram "Cyber Front Z", с буквой Z, означающей поддержку Россией войны. В “фабрику” вербуют работников под видом “патриотической деятельности”.

Правительство Великобритании планирует передать полученные данные крупным платформам и предупреждает международных партнеров о возможном влиянии.