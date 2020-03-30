Апгрейд интернет-троллей

Чтобы избежать обнаружения, интернет-пользователи, распространяющие в соцсетях сообщения для разжигания расовых, религиозных разногласий, а также других вопросов, через которые можно повлиять на мнение избирателей, изменили свою тактику.

ДО: Публикации имели множество орфографических, грамматических и синтаксических ошибок.

СЕЙЧАС: В сообщениях часто используются скопированные части текстов из различных источников.

Когда Конгресс опубликовал в 2018 году несколько примеров рекламы в Facebook, которую российская «фабрика троллей» купила за несколько лет до этого, во многих из постов были ошибки. Например, неправильно использовались артикли «a» или «the» (потому что артикли не используются в русском языке).

Теперь, стараясь избежать обнаружения, тролли копируют и вставляют куски текстов из других источников прямо в свои посты. Когда в октябре 2019 года Facebook закрыл 50 учетных записей, связанных с Агентством интернет-исследований, во многих публикациях содержался текст, скопированный из Википедии, а также из The Atlantic и других изданий. Об этом рассказывал Бен Ниммо из Graphika, который занимается исследованием дезинформации.

ДО: Сообщения «фабрики троллей» были многословны и включали много хэштегов.

СЕЙЧАС: Используется меньше текста и несколько хэштегов. Иногда это просто скриншоты.

Компьютерные программы лучше справляются с анализом больших объемов текста — это означает, что чем больше текста, тем проще найти сигналы манипулирования социальными сетями. Видимо поэтому тролли теперь используют меньше текста в постах и меньше хэштегов. Ранее специалисты отметили, что в сообщениях было минимальное количество печатных букв, наложенных поверх изображений. Вместо того чтобы писать собственный текст, «фабрика троллей» теперь также публикует скриншоты твитов, созданных настоящими американцами. Компьютерные программы обычно не сканируют изображения на наличие текста.

ДО: Тролли пыталась собрать большое количество подписчиков в Facebook и Instagram.

СЕЙЧАС: Они пытаются скрыть учетные записи, что приводит к уменьшению числа подписчиков.

С 2014 по 2017 год на «фабрике троллей» действовали открытые учетные записи Facebook с проамериканскими, афроамериканскими и ориентированными на южан темами, а имена аккаунтов имитировали бренды. Их охват был огромен. Одна из страниц Facebook, которой управляла группа Blacktivist, которая занималась активизмом черных, собрала более 360 тыс. подписчиков к сентябрю 2017 года. Это превзошло число подписчиков в проверенном аккаунте Black Lives Matter на Facebook, который на тот момент насчитывал чуть более 301 тыс. человек.

Но теперь тематические аккаунты с политически спорным контентом и большим количеством подписчиков считаются подозрительными. Таким образом русские, кажется, усерднее работают над сокрытием, используя аккаунты, у которых меньше подписчиков, пишет NYT.

Когда в прошлом году Facebook закрыл несколько аккаунтов в Instagram, связанных с российскими троллями, у более чем половины из них было менее пяти тысяч подписчиков.

ДО: «Фабрика троллей» использовала изображения с водяными знаками и логотипами.

СЕЙЧАС: Водяные знаки удаляют или размывают.

Одна из распространенных черт постов российских троллей в прошлом заключалась в том, что на изображениях были нанесены водяные знаки — логотип, текст или рисунок, помогающие искать последователей своих страниц в Facebook. Совсем недавно они стали использовать те же изображения, но удалили логотип или размыли его. Иногда они изменяли заголовки, используя разные шрифты.

«Теперь, когда многие из известных российских страниц были идентифицированы, использование водяных знаков является обоюдоострым мечом, поскольку оно также может помочь модераторам контента отслеживать и закрывать большие сети по дезинформированию», — говорит Саманта Брэдшоу, исследователь из Оксфордского интернет-института.

ДО: «Фабрика троллей» сама создавала аккаунты в Facebook, чтобы подстегивать раздор в США.

СЕЙЧАС: Возможно, используют местных жителей и средства массовой информации из других стран, чтобы публиковать истории в Facebook.

Ранее группа троллей создавала аккаунты прямо в Facebook, чтобы влиять на американцев. Теперь они, похоже, нанимают местных жителей, чтобы открыть учетные записи в социальных сетях, и эта практика, известная как «франчайзинг», добавляет слой камуфляжа. Этот метод появился в прошлом году, когда Facebook пресек операцию по дезинформации, связанную с «фабрикой троллей», которая была направлена на людей в Африке. В этой кампании русские, по-видимому, нанимали отдельных лиц или местные средства массовой информации в африканских странах для размещения пропаганды и фальшивого контента в социальных сетях от их имени. В марте Facebook сообщил о еще одной кампании, в которой использовался тот же метод франчайзинга.

Алекс Стамос, исследователь из Стэнфордской интернет-обсерватории, считает, что эти кампании имеют значение для президентских выборов 2020 года и что русские, вероятно, будут работать с американцами, чтобы заставить их размещать политически подстрекающий контент в Facebook.