Минобороны заявило о готовности открыть гуманитарные коридоры

Минобороны России заявило о том, что гуманитарные коридоры для жителей ЛДНР и других регионов Украины работают ежедневно с 10:00. Открыть новые направления для эвакуации мирных жителей здесь также готовы оперативно.

По заявлению российского Минобороны, украинская сторона из девяти гуманитарных коридоров на запорожском и донецком направлениях, открытых 10 апреля, в очередной раз ни одного в сторону России не предоставила. Из Мариуполя Россия планирует открыть маршрут в Бердянск, а далее в Крым и Запорожье, а также морским путем в любом направлении.

За сутки по данным министерства в Россию эвакуировались 18 668 человек. С начала боев в РФ прибыли 723 102 человека. Из Мариуполя российские войска вывезли на восток 134 963 человек.

В Минобороны также назвали новые факты “нечеловеческого отношения к мирным жителям”. По их данным, в Константиновке огневые позиции и тяжелое вооружение разместили в школах № 2 и 15, городской больнице и жилых домах. В Лисичанске в здании педагогического колледжа военные обосновали опорный пункт, разместили бронированную технику и зенитные установки.

В Минобороны добавили, что при участии Запада готовятся новые “провокации” о насилии российских войск в Украине. В числе “подготовленных для постановочных съемок” российская сторона назвала Раговку в Киевской области: якобы здесь найдут братскую могилу. В городе Кремянная готовятся к обстрелу автомобилей “скорой”, в Белогоровке заминировали резервуары с хлором.

Минобороны назвало “провокацией” ракетный обстрел в Краматорске: на вокзале собралось около четырех тысяч человек, которые планировали эвакуироваться. Больше 50 из них погибло. Братскую могилу нашли в селе Бузова.

Массовые убийства в Буче и других городах Киевской области, обнаруженные после выхода оттуда российских военных, в Минобороны назвали “фейком и постановкой”. Журналисты The New York Times подтвердили, что в Буче убийства начались во время присутствия российских войск.

Из Мариуполя, где с конца февраля разворачивается гуманитарная катастрофа, срывается эвакуация людей уже несколько недель подряд. Не могут проехать в город даже представители Международного Комитета Красного Креста.