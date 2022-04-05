Минобороны: ВСУ готовит постановочные съемки в Конотопе и Сумах

Минобороны распространило сообщение о том, что якобы военнослужащие 72-го украинского главного центра психологических операций ВСУ провели постановочные съемки в Сумах, Конотопе и селе Мощун с мирными жителями. “Фейком” в российском ведомстве назвали и фото из Бучи и других городов Украины.

Как пишет РБК, Минобороны уверяет, что очередная “постановка” необходима для тиражирования западными СМИ.

По мнению расследователей из Conflict Intelligent Team, это заявление – предупреждение о том, где после ухода российских войск ожидать Буча-2, Буча-3 и так далее. Скорее всего, Буча будет не единственным случаем массовых убийств мирных граждан. В CIT отмечают, что подобные сообщения получали и из других городов Украины, где были российские войска.

Информация о массовых убийствах мирных жителей в Буче после выхода оттуда российской армии появилась 3 апреля. Журналисты увидели десятки убитых мирных жителей на обочинах дорог, тротуарах, в домах, колодцах. У некоторых были связаны руки, отдельные тела пытались сжечь.

Мировое сообщество осудило военные преступления. В Буче найдено 410 тел погибших гражданских, все они отправлены на судмедэкспертизу. Для фиксации преступлений против мирных жителей в Украину планируют направить экспертов Еврокомиссии. Президент Украины Владимир Зеленский выступит сегодня на срочном заседании Совбеза ООН по поводу ситуации в Буче. Он назвал произошедшее геноцидом.

Минобороны России все обвинения отрицает, заявляя, что войска вышли из Бучи 30 марта, а свидетельства появились через 4 дня. Журналисты The New York Times выяснили, что тела погибших на одной из улиц в том же положении, что их нашли журналисты, появились в Буче с 9 марта. Тогда в городе были российские военные.

