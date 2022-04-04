The Guardian: Красный крест не смог попасть в Мариуполь

В Международном комитете Красного Креста (МККК) заявили, что не смогли прибыть сегодня в осажденный Мариуполь. Планировалась эвакуация гражданского населения, но из-за условий безопасности выезд отменили.

По информации The Guardian, команда не может попасть в Мариуполь в течение нескольких недель. Предыдущее сообщение от МККК о попытках эвакуировать гражданских была 1 апреля. Но и тогда команде пришлось возвращаться в Запорожье.

В колонне Комитета было три машины и девять сотрудников. В организации указывают, что для успеха операции нужно, чтобы все стороны соблюдали соглашения и обеспечивали необходимые условия и гарантии безопасности, согласились на маршрут колонны, время начала операции и продолжительность.

Склад МККК в Мариуполе разрушили 30 марта. С 15 марта на складе не было сотрудников, как он использовался комитету также неизвестно. Из-за интенсивности боевых действий и отсутствия соглашения между сторонами доставить гуманитарные грузы в город не смогли. В Красном кресте возмущены атаками на гуманитарные объекты. Но больше всего – общей гуманитарной ситуацией в Мариуполе.

“Люди оказались в ловушке, у них нет безопасного выхода из города, и у них заканчиваются самые элементарные вещи, необходимые для их выживания. Это должно измениться”, – заявили в конце марта в МККК.

В Мариуполе по некоторым данным погибло около 5 тысяч мирных жителей. Город находится в блокаде с конца февраля. У людей нет света, газа, воды, доступа к медикаментам и продуктам. В городе гуманитарная катастрофа. По некоторым оценкам там остаются до 140 тысяч человек.