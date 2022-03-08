На частоте «Эха Москвы» в столице будет вещать государственное радио Sputnik

На частоте радиостанции «Эхо Москвы» в столице будет вещать государственное радио Sputnik, сообщается в Telegram-канале RT. Эфир начнется 9 марта в 07:00.

«Исправлена историческая несправедливость, что у самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты. Радио Sputnik уже несколько лет абсолютный лидер по цитируемости среди всех радиостанций России, и выход на FM в Москве, Питере, других городах — это логичный шаг», — заявила главред радиостанции Маргарита Симоньян.

Сообщается, что Sputnik (входит в МИА «Россия сегодня») будет транслировать авторские программы представителя МИД РФ Марии Захаровой, главы Россотрудничества Евгения Примакова, Дмитрия Гоблина Пучкова, Анатолия Вассермана.

«Также к команде Sputnik присоединятся Сергей Карнаухов, Максим Кононенко, Павел Астахов, Кира Сазонова, Надана Фридрихсон, Алексей Мухин, Дмитрий Евставьев, Анатолий Кузичев, Илиас Меркури, Евгений Попов, Андрей Кондрашов», — говорится в сообщении.

1 марта 2022 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Эха Москвы» и отключил радиостанцию от эфира. В предписании утверждалось, что радиостанция распространяет ложные сведения о «спецоперации» российских войск в Украине.

3 марта совет директоров решил ликвидировать радиоканал и сайт «Эха Москвы»

4 марта «Эхо» решило удалить сайт и все корпоративные аккаунты в соцсетях в связи с ликвидацией.

5 марта совет директоров уволил Алексея Венедиктова с поста главного редактора «Эха Москвы»