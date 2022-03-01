РКН заблокировал сайт издания «Тайга.инфо»

Роскомнадзор заблокировал сайт «Тайга.инфо» из-за онлайна о событиях в Украине, сообщается в Twitter издания.

«Суть требований мы не понимаем, но вынуждены были пока убрать его с сайта, чтобы продолжить работать. РКН уведомлен об этом, но блокировка пока сохраняется», — рассказали в редакции.

В свою очередь в ТВ2 сообщили, что получили от Роскомндазора требование удалить онлайн о пятом дне событий в Украине, где происходящее названо войной. В письме говорится, что в публикации были недостоверные сведения, но какие конкретно, не уточняется. Чтобы избежать блокировки, ТВ2 удалил онлайн со своего сайта. Ранее РКН потребовал от разных СМИ удалить материалы, где войной называется то, что российские власти называют «специальной военной операцией».

Накануне Роскомнадзор заблокировал сайт The New Times, а также «Настоящего времени»*, «Крым.Реалий»*, русскоязычную версию «Интерфакс-Украина» и сайт студенческого журнала Doxa. По требованию Генпрокуратуры в реестр запрещенных сайтов внесены украинские издания «Гордон», «Корреспондент» и «Украинская правда».

*Включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»