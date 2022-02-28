Путин подписал указ о специальных экономических мерах

Указ за подписью президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля. В нем сказано следующее:

с 28 февраля российские экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки

порядок продажи иностранной валюты экспортерами устанавливает Центробанк

с 1 марта российским резидентам запрещается предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами России

запрещается перевод денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками

публичные акционерные общества до конца года могут проводить обратный выкуп акций только при определенных условиях

банки могут открывать счета физлицам без личного присутствия при межбанковских переводах

28 февраля США запретили проводить операции с Центробанком, Фондом национального благосостояния и Минфином России. ЦБ РФ приостановил валютные интервенции и ввел ограничения на продажу ценных бумаг нерезидентами.