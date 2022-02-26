Минобороны РФ обвинило «Новую газету» в публикации фейков

«К сожалению, отдельные российские СМИ и прежде всего "Новая газета" нас не услышали. Они активно продвигают фейковую информацию, подготовленную обкуренной шайкой националистов и СБУ», — говорится в заявлении министерства обороны России, которое приводит ТАСС.

«Минобороны России продолжит регулярно доводить только достоверную информацию о ходе проведения российскими вооруженными силами специальной военной операции», — сказано в тексте.

С момента начала боевых действий Минобороны РФ публикует информацию только о потерях украинской стороны. Есть ли жертвы и раненые среди российских военнослужащих, ведомство не сообщает.

Ранее сегодня Роскомнадзор под угрозой блокировки потребовал от The New Times и еще девяти СМИ удалить публикации «об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны».