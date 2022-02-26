РКН запретил The New Times и другим СМИ называть войну войной

Всего в списке РКН оказалось десять средств массовой информации: The New Times, «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона»*, «Дождь»*, «Свободная Пресса», «Крым.Реалии»*, «Новая газета», «Журналист», «Лениздат».

«На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны», — сказано в заявлении на сайте Роскомнадзора.

РКН угрожает заблокировать издания, если публикации не будут удалены. Ведомства также грозит штрафами на сумму до пяти миллионов рублей.

По мнению Роскомнадзора, достоверную информацию о войне с Украиной распространяют «именно российские официальные информационные источники».

*«Медиазона», «Дождь», «Крым.Реалии» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»