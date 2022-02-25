ЕС введет новые санкции в отношении российской энергетики и транспорта

Лидеры стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России из-за ее вторжения в Украину

Как пишет «Коммерсантъ», в пресс-релизе Евросовета говорится, что ограничения коснутся финансового сектора, энергетики, транспорта, товаров двойного назначения, экспортного контроля и его финансирования, а также визовой политики. Помимо этого, ЕС дополнит «черный список» российских физлиц. Другие детали не приводятся.

Европейский союз призывает не признавать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. «Россия несет полную ответственность за этот акт агрессии и все разрушения и человеческие жертвы, которые он повлечет. Она будет нести ответственность за свои действия», — говорится в заявлении.

Как ожидается, санкции будут окончательно приняты и опубликованы позднее в пятницу, 25 февраля.

Ранее санкции против России ввели Великобритания и США.