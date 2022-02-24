Названы подробности новых санкций США из-за вторжения РФ в Украину

Санкции распространяются, также на «Газпромбанк», Россельхозбанк, Новикомбанк, Совкомбанк и МКБ.

Сбербанк внесут в американский список SDN, следует из сообщения американского Минфина, которое приводит Reuters. Включение в этот перечень означает блокировку всех активов и счетов в долларах и фактическую изоляцию от американской валютной системы. США и партнеры ограничат России возможность вести бизнес в долларах, евро и йенах. Кроме того, под санкции попадают дочерние структуры «Сбера», в которых его доля превышает 50%. Те же меры распространятся на ВТБ, заявил президент США Джо Байден.

В санкционные списки также включены: первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, топ-менеджеры ВТБ Андрей Пучков и Юрий Соловьев (и его жена Галина Юлютина), сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Андрей Патрушев, сын директора «Роснефти» Игоря Сечина Иван Сечин и сын сенатора Сергея Иванова Сергей Иванов.

Далее в списке бонды российских госкомпаний и космическая программа РФ. «Мы остановим возможности для финансирования и развития российских Вооруженных сил», — пообещал Джо Байден. В то же время он сказал, что Запад на этом этапе не будет отключать РФ от SWIFT, а США — воевать на территории Украины.

Так Вашингтон отреагировал на вторжение России в Украину, которое Владимир Путин называет специальной военной операцией.

По данным ЦБ на 1 января, активы всего банковского сектора РФ составляли 120,53 трлн руб., почти половина суммы приходится на «Сбер» и ВТБ. Оба банка занимают лидирующие в стране позиции в кредитовании бизнеса и населения, а также на рынке депозитов, подчеркивает РБК.

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