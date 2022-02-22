Путин заявил о признании ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей

«Что касается границ, в каких границах мы будем признавать эти республики. Мы их признали, а значит, признали их конституции. А в конституциях прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей — в то время, когда они были в составе Украины», — заявил президент России.

По словам Владимира Путина, разрешение Совета Федерации на ввод войск в Донбасс не означает, что их отправят туда немедленно.

22 февраля Совет Федерации разрешил президенту использовать российские войска на территории Донбасса. Перед этим парламент ратифицировал договоры о дружбе с ДНР и ЛНР. Документы предусматривают, в частности, взаимную охрану границ.