Начальник чеченского ОВД призвал соотечественников в Европе «отрубить головы» семье Янгулбаевых

Начальник ОМВД по Курчалоевскому району Чечни капитан полиции Рустам Агуев призвал чеченцев, живущих в Европе, «отрубить головы» членам семьи бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева. Перевод его заявления опубликовал Telegram-канал «1ADAT», который в республике считают экстремистским

Согласно переводу, Агуев сказал следующее: «Я обращаюсь к чеченцам в Европе, к достойным мужчинам, которые живут в Европе. Если вы встретите этих зайцев [семью Янгулбаевых], отрубите им головы и принесите их нам. Обращаюсь к тем, кто видит это все и просто наблюдает. Почему вы бездействуете? Почему вы не рубите им головы и не показываете, кто вы есть? Жаль, что нельзя здесь оскорблять ваших матерей и отцов. Да унизит вас Аллах!»

Сайди Янгулбаев подтвердил РБК, что Агуев действительно призывает чеченцев, живущих в Европе, отрезать головы членам семьи судьи и привезти в Чечню. «Наверное, чтобы играть в футбол. Не знаю, чего они хотят», — сказал он.

Янгулбаев рассказал также, что вместе с детьми находится в одной из европейских стран, но е стал уточнять, в какой. «Посмотрим, как они будут отрезать нам головы, кого к нам направят. Перевод подтверждаю. Он действительно призывает соотечественников найти нас, отрезать головы и прислать их в Чечню», — сказал Янгулбаев.

1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил в Instagram, что семью Янгулбаевых «будем преследовать, пока не отрежем головы и не убьем», также угрожая тем, кто переведет видео на русский язык. Позже главы чеченских управлений МЧС и Росгвардии, а также начальник МВД по Грозному записали обращение, в котором обещают найти Янгулбаевых и «взять спрос за их слова». В Грозном 2 февраля прошел митинг, на котором люди жгли заранее подготовленные плакаты с фотографиями членов этой семьи и кричали «Ахмат — сила». По данным чеченских СМИ, в акции приняли участие около 400 тыс. человек. Это больше, чем население Грозного.

В Кремле заявляли, что у президента России нет планов разбираться с похищением жены Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, называли происходящее «фантастической историей», а угрозы Кадырова, в том числе правозащитникам и журналистам — его личным мнением.