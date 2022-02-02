В России упал спрос на оборудование для майнинга

О снижении спроса и росте предложения на оборудование для добычи криптовалюты пишет РБК со ссылкой на участников рынка электроники.

Ранее регулятор предложил ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также штрафы за использование их как средства платежа и майнинг таких активов. По мнению ЦБ, цифровые финансы используют в основном физические лица для спекуляции, переводов за рубеж, отмывания денег и финансирования терроризма. Эксперты рынка, а также Минфин, в свою очередь, выступили против и выразили сомнение в технической возможности запрета майнинга криптовалюты в России.