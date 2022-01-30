Подъезд матери главы «Комитета против пыток» обклеили оскорбительными плакатами

Об этом сам правозащитник написал в Facebook.

«Маме 84 года и ее такая наскальная живопись, конечно, может испугать. Можно было бы подумать, что это не очень умные детишки хулиганят... Но видеокамеры зафиксировали лица людей отнюдь не тинейджерского возраста. Я так понимаю, что дело Кадырова, воюющего с матерями, живет и побеждает», — заявил Каляпин. В комментариях он рассказал, что плакаты обнаружили его дочь и зять, они подадут заявление в полицию.

24 января Рамзан Кадыров назвал Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину террористами. Так глава Чечни прокомментировал силовой задержание Заремы Мусаевой, жены судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева и матери бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева.

20 января сотрудники полиции Чечни с применением насилия увезли жену Янгулбаева Зарему Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде. Женщина была без обуви и верхней одежды. Она страдает диабетом, ей требуются регулярные инъекции инсулина, однако силовики не взяли лекарства. Официальная причина задержания: ее хотели допросить в качестве свидетеля по делу о мошенничестве в 2019 году. Сотрудники «Комитета против пыток» сообщали, что чеченские полицейские ворвались в квартиру, избили юристов, Сайди Янгулбаева (судью Верховного суда Чеченской Республики в отставке) и его дочь Алию.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Зарема Мусаева после доставления в Грозный напала на полицейского, и теперь ее привлекут к ответственности. Затем местное телевидение показало видео разговора Мусаевой с республиканским омбудсменом. В кадре женщина явно говорит замедленно, явно чувствует себя плохо и не до конца ориентируется в пространстве.

Кадыров заявил, что Янгулбаевы либо будут привлечены к ответственности, либо окажутся под землей. На следующий день Кадыров заявил, что семья Янгулбаевых причастна к террористической деятельности, поэтому их необходимо задержать, а если начнут сопротивляться, то «уничтожить».

В Кремле «предпочли не верить» в похищение, назвав это фантастической историей.

«Комитет против пыток» считает, что все это связано с попыткой задержать сына Сайди Янгулбаева Абубакара. Он был сотрудником комитета, но теперь живет за границей. Кадыров утверждает, что Янгулбаев-младший причастен к администрации Telegram-канала 1ADAT, который резко критикует чеченские власти и лично Рамзана Кадырова.

«Комитет против пыток» в 2015 году был признан НКО-«иноагентом». В 2017-м организация была ликвидирована и с тех пор работает как незарегистрированное объединение.

Фото: Facebook Игоря Каляпина