Казахстан и Узбекистан обменялись обвинениями в блэкауте

Минэнерго Узбекистана назвало причиной блэкаута аварию на энергосетях Казахстана: «В результате крупной аварии в электросети Республики Казахстан произошли перебои в электроснабжении Алма-Атинской, Шимкентской, Туркестанской областей и прилегающих районов». В министерстве отмечают, что это привело к резкому изменению напряжения на 530 электролиниях, идущих из Казахстана, на Ташкентской и Сырдарьинской теплоэлектростанциях сработали средства аварийной защиты, из-за чего они отключились.

В Казахстане, однако, утверждают, что авария произошла по вине энергетиков Узбекистана и Киргизии. «Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Киргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север — Восток — Юг Казахстана», — цитирует Tengri News сообщение казахстанских энергетиков.

Казахстан, Киргизия и Узбекистан с советских времен связаны единой энергосистемой, напоминает РБК. Ранее в нее входили также Туркменистан (вышел в 2003 году) и Таджикистан (вышел в 2009-м).