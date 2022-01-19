Суд Киева отказал в аресте Порошенко по делу о госизмене

Как сообщает РБК, украинский суд не стал арестовывать бывшего президента Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене и содействии терроризму.

Такое решение суд вынес в среду, не удовлетворив ходатайство прокуратуры, которая просила заключить Порошенко под стражу с альтернативой залога в сумме 1 млрд гривен.

Ранее в заседании суда по делу Порошенко в Киеве объявили перерыв. Адвокаты экс-президента попросили дать время на ознакомление с документами, которые Порошенко не получал.

По версии следствия, на посту президента он вступил в сговор с российскими властями и наладил поставки угля из Донбасса.

Порошенко был президентом Украины с 7 июня 2014 по 20 мая 2019 года.