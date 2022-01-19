«Новую газету» и ее главреда Дмитрия Муратова оштрафовали за отсутствие маркировки запрещенной организации

14 января инстанция признала «Новую газету» и Муратова виновными в правонарушении по части 2 статьи 13.15 КоАП РФ. Как передает «Интерфакс», назету оштрафовали на 40 тысяч рублей, ее главного редактора — на четыре тысячи.

Из-за упоминания какой запрещенной организации без маркировки был назначен штраф, не сообщается.

Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, выступающей обязательным условием для демократии и мира». Муратов часть денежной составляющей награды перечислил на благотворительность.