Журналисты — лауреаты Нобелевской премии мира

Нобелевскую премию мира впервые вручили в 1901 году. За прошедшие годы ее получили 107 человек (в том числе 17 женщин) и 25 организаций, за 120 лет только в 19 случаях комитет премии не находил достойного кандидата.

В этом году на награду претендовали 95 организаций и 234 человека, среди которых российский оппозиционер Алексей Навальный, представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская и экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

Полный список претендентов держится в секрете и может быть опубликован только через 50 лет. Размер премии составляет 10 миллионов шведских крон (более одного миллиона долларов).