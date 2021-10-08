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Журналисты — лауреаты Нобелевской премии мира

08.10.2021

Два главных редактора — Дмитрий Муратов, главный редактор российской "Новой газеты" и Мария Ресса, в прошлом глава филиппинского интернет-портала Rappler — стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года

Нобелевскую премию мира впервые вручили в 1901 году. За прошедшие годы ее получили 107 человек (в том числе 17 женщин) и 25 организаций, за 120 лет только в 19 случаях комитет премии не находил достойного кандидата.

В этом году на награду претендовали 95 организаций и 234 человека, среди которых российский оппозиционер Алексей Навальный, представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская и экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

Полный список претендентов держится в секрете и может быть опубликован только через 50 лет. Размер премии составляет 10 миллионов шведских крон (более одного миллиона долларов).

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