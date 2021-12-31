Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры

Президенты России и США минувшей ночью пообщались по телефону. Разговор продолжался 50 минут. Что сказали друг другу главы государств:

Версия Кремля

президенты хорошо подготовились к разговору, он получился серьезным;

Байден четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения;

Путин сообщил Байдену, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности;

Байден предупредил о санкциях, Путин сообщил, что в таком случае может последовать разрыв отношений;

Январские переговоры в Женеве пройдут под личным контролем президентов;

Байден не раз подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать, как нельзя и выиграть;

Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.

Версия Белого дома

Байден призвал снизить напряженность вокруг Украины;

США продолжат отслеживание сил России и подготовку к «любым решениям Путина по Украине»;

Байден и Путин согласились, что в некоторых областях переговоров может быть прогресс, а в некоторых — вряд ли;

Байден заявил, что США будут вести переговоры с участием союзников и партнеров, Путин выразил понимание;

Байден заявил об укреплении сил НАТО и дополнительной помощи Украине в случае эскалации;

Разговор был «серьезным и субстантивным».

Это уже вторые переговоры Путина и Байдена за последний месяц. 7 декабря лидеры двух стран пообщались по видеосвязи. Тогда их беседа длилась около двух часов.

Россия предложила США заключить соглашения по обеспечению безопасности в Европе. Москва предлагает ограничить размещение военных сил Североатлантического Альянса в непосредственной близости к границам России. В том числе исключить принятие Украины в НАТО. По заявлению Госдепартамента, начало переговоров по безопасности запланировано на январь.

Фото: AFP