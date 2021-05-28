Главное в политике за 28 мая

ГЛАВНОЕ

• От пяти до 12 лет колонии получили бывшие полицейские, подбросившие в 2019 году наркотики журналисту Ивану Голунову. Суд также удовлетворил гражданский иск репортера и взыскал с подсудимых по 1 млн руб. с каждого. Ранее он обещал отдать эти деньги на благотворительность.

• «Ценность дела Ивана Голунова именно в серьезных приговорах. Мы живем в обществе, где принято считать, что гражданину, несправедливо обиженному силовиками, повезло, если силовики отстали, — рассуждает публицист Александр Баунов. — К сожалению, так сплошь и рядом думают и сами силовики. Они достаточно наказаны тем, что у них облом, а гражданин достаточно вознагражден тем, что легко отделался <…> Дело Ивана Голунова ценно тем, что опрокидывает эту порочную, лишенную равновесия конструкцию».

• «Это наша общая победа и важный прецедент, — считает политик Юлия Галямина. — Есть шанс, что в следующий раз их коллеги подумают, выполнять ли преступный приказ. И выполнять его будет уже не так бесстрашно. Своих — могут и сдать. Вот главный вывод». Андрей Пивоваров доволен решением суда, но сожалеет, что добиться этого смогли только широкой оглаской. После задержания Голунова освободить его и прекратить сфальсифицированное дело удалось только с помощью бури общественного возмущения, возглавили которую коллеги-журналисты.

• Сам Голунов удовлетворен приговором и обжаловать его не будет, но ждет наказания заказчиков преступления: «Первый этап мы сделали, надеюсь, мы узнаем результаты второго этапа касательно заказчиков этого преступления». По версии следствия, осужденные сегодня силовики подбросили журналисту наркотики без чьей-либо указки, чтобы повысить показатели раскрываемости уголовных дел. Голунов же говорил, что попытка посадить его связана с профессиональной деятельностью.

СЕТЬ

• В список иноагентов может попасть российская версия «Википедии» — это произойдет, если она откроет филиал на территории РФ, как того требует обсуждаемый в Госдуме законопроект об обязательном открытии в России представительств крупных IT-компаний. Вообще он нацелен на Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, почтовые сервисы и мессенджеры.

• О новой атаке российских хакеров сообщили в Microsoft — ей подверглись более 150 правительственных учреждений и неправительственных организаций минимум в 24 странах.

БЕЛОРУССИЯ

• Александр Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. Кроме прочего он намерен добиться возобновления авиасообщения между Белоруссией и Россией. Все соседи Белоруссии, кроме РФ закрыли свои воздушные пространства для пролета самолетов страны — с 29 мая запрет вводит Украина.

• За расследование инцидента с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске взялась Международная организация гражданской авиации, свое дело открыли в ФБР.

• «Преднамеренным угоном» произошедшее назвал гендиректор Ryanair Майкл О'Лири, он также заявил о лживости белорусской версии событий.

• Адвокату удалось посетить россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем — она выглядит здоровой, насилия к ней не применяли. Сегодня суд отклонил жалобу на ее задержание, которое произвели, как выяснилось, без официального постановления.

• Евросоюз подготовил план экономической помощи демократической Белоруссии на €3 млрд — полный объем финансовой поддержки в случае демократических реформ может составить $10 млрд в первые три года. Пока же Европейский вещательный союз заморозил членство Белтелерадиокомпании в организации, а студенческие союзы из 39 европейских стран призвали прекратить партнерство с вузами Белоруссии, которые применяют репрессии против учащихся.