В феврале мировой судья Вера Акимова признала Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и оштрафовала его на 850 тыс. руб. Судья апелляционной инстанции оставила приговор без изменения. При этом она отклонила ходатайство защиты Навального о проведении экспертизы подписей ветерана.

Выступая с последним словом, Навальный обвинил власти в бездарном управлении страной в последние 20 лет.

«Я хочу сказать, дорогой мой суд, что ваш король голый. И уже не один маленький мальчик кричит об этом, уже миллионы людей кричат об этом, потому что это совершенно очевидно. 20 лет бездарного правления привели к такому результату. У него есть эта корона, сползающая на уши. Есть вранье по телевизору. И мы потратили триллионы долларов от проданных нефти и газа, а наша страна продолжает отставать и деградировать с каждым годом. Неудивительно, что все экономисты российского происхождения объединяются и пишут письмо о том, что последние годы надо называть потерянными десятилетиями.

И на самом деле мне для осознания этого, как и всем остальным, никакие экономисты даже не нужны. Я сижу в колонии в областном центре, во Владимире, который находится в 200 км от Москвы. Здесь нет ни одной нормальной ровной дороги, здесь зарплаты 30 тысяч рублей! И это 21 век, в нефтегазовой стране, которая претендует на мировое лидерство. И ваш голый проворовавшийся король хочет и дальше править, до конца. Ему наплевать совершенно на страну. Он вцепился в неё и хочет держать эту власть бесконечно. Но если он и будет править дальше, на смену потерянному десятилетию придет украденное десятилетие.И поскольку это всем понятно и все больше людей видит, что король голый, вот этот голый король осознает, что он ничего сделать не может. Он не может сделать ничего, чтобы страна жила лучше. И он судорожно ищет какие-то, знаете, кусочки святости, кусочки чего-то хорошего, чтобы присвоить их себе и украсть. Присвоить и использовать для своих личных целей. И вот он уже много лет делает это с победой нашего народа в Великой отечественной войне. Он пытается её присвоить себе, объявив, что чуть ли не он победил в этой войне, и торгует ей направо и налево. И вот этот процесс об этом: как ваш голый король украл знамя Победы и пытается сделать из него себе стринги.Но по сути вся ваша власть — это власть тех самых оккупантов и предателей. Я считаю предателями всех вас. Вы во главе с вашим голым королем реализуете ровно тот план, про который мы все читали в учебниках истории. О том, что Россия должна быть захвачена, а русские должны быть превращены в рабов, у которых будут забраны их богатства. Которые будут лишены образования, которые будут лишены здравоохранения, которые будут лишены любых перспектив. Ровно это вы и сделали, вы реализовали тот план. У нас каждый год 200 тысяч человек выезжают за границу. У нас население сокращается сейчас миллионами. Перестаньте меня перебивать! Это мое последнее слово. Оно по материалам дела. Потому что материалы этого дела отлично показывают суть вашей власти.И то, что происходит прямо сейчас, когда прокурор Москвы, о котором я лично делал расследование. О его виллах в Испании и гостиницах в Черногории. Я снимал номер в его гостинице в Черногории. И этот прокурор, госслужащий, здесь ворущий миллионами и инвестирующий за границу, пытается в закрытом процессе признать экстремистами и иностранными агентами меня и таких как я, патриотов страны, защищающих нашу страну от вас, предателей. Я хочу сказать, что как бы вы ни прикрывались и ни пытались украсть эту святость и стащить знамя Победы из музея и использовать его для себя, у вас ничего не получится. Ваша оккупационная власть рано или поздно будет отстранена...

Ваша честь, перестаньте меня перебивать. Я понимаю, почему вы перебиваете, вы знаете, что это все правда. И я к вам очень добр, с учетом того, что, я повторяюсь, считаю вас всех предателями и оккупационной властью. Но Россию много раз пыталась захватить какая-то оккупационная власть, оккупационная администрация. И ваша — довольна успешная, потому что всё-таки в течение 20 лет вам удавалось грабить наш народ, живущий в этой стране, лишать его будущего и вывозить принадлежащие его богатства за границу. Но это рано или поздно закончится. У меня все!».

Дело о клевете против Навального возбудили за его высказывания в соцсетях. Потерпевшим был признан ветеран Игнат Артеменко, который вместе с другими людьми участвовал в видеоролике телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию. Оппозиционер назвал героев видео «холуями» и «предателями».

Утверждение Навального о фальсификации подписи потерпевшего в материалах дела, по мнению судьи, подтверждения не нашло. Хотя почерковедческой экспертизы, на которой настаивал подсудимый и его защита, не проводилась.

В последнем слове на суде политик тогда отметил, что за несколько лет ветеран Артеменко получил от государства несколько продуктовых наборов всего на 11 тыс. руб., тогда как один день суда стоит на много дороже: «Вот и вся ваша забота о ветеранах, е-мое, лицемерные вы негодяи! Вот в этом и выражается все настоящее отношение к ветеранам, к пожилым людям, ко всем <...> Кого-то не долечили, кого-то недоучили, кому-то не дали лекарств, чтобы построить дворец, тещам Путина купить квартиры, чтобы у Медведева было четыре дворца».

Ранее он говорил, что дело сфабриковано сотрудниками RT, а пожилого ветерана Артеменко использовали. По его словам, родственники Артеменко «торгуют своим дедом».