Добили штрафом

Кроме того, в Следственный комитет направлены материалы дела для проведения процессуальной проверки оскорбительных высказываний, которые Навальный якобы допустил в адрес судьи и прокурора. Об этом ранее просило обвинение. Решение вынесла судья судебного участка 321 района Южное Медведково Москвы Вера Акимова.

Приговор Навальный слушал в наручниках. До прихода судьи политик шутил, рассказал журналистам, как засолить огурцы.

«Ну, что вы все такие грустные? Что вам рассказать интересного? А! Я засолил огурцы, получил кучу рецептов», — обратился он к журналистам. Огурцы он засолил в пакете. Также он сделал мороженое: «Так что если со мной сегодня вечером что-нибудь случится, это я не «Новичком» отравился, а мороженым собственного изготовления».

Несмотря на то, что судья обещала огласить приговор в 18:00, к этой процедуре она приступила лишь в 18:48. «Ужин пропущу, но ничего, главное — огурцы съем», — шутил Навальный.

Адвокат в это время показала политику журнал Harper’s Bazaar, где вышло интервью с его женой Юлией.

Дело о клевете против Навального возбудили за его высказывания в соцсетях. Потерпевшим был признан ветеран Игнат Артеменко, который вместе с другими людьми участвовал в видеоролике телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию. Оппозиционер назвал героев видео «холуями» и «предателями».

В качестве доказательства клеветы судья в приговоре сослалась на показания эксперта Альбины Глотовой. «Но дело в том, что Глотова в суде как раз и сказала, что твиты Навального — не клевета, а оценочное суждение», — отмечают в Команде Навального.

Утверждение Навального о фальсификации подписи потерпевшего в материалах дела, по мнению судьи, подтверждения не нашло. Хотя почерковедческой экспертизы, на которой настаивал подсудимый и его защита, не проводилась.

В последнем слове на суде политик отметил, что за несколько лет ветеран Артеменко получил от государства несколько продуктовых наборов всего на 11 тыс. руб., тогда как один день суда стоит на много дороже: «Вот и вся ваша забота о ветеранах, е-мое, лицемерные вы негодяи! Вот в этом и выражается все настоящее отношение к ветеранам, к пожилым людям, ко всем <...> Кого-то не долечили, кого-то недоучили, кому-то не дали лекарств, чтобы построить дворец, тещам Путина купить квартиры, чтобы у Медведева было четыре дворца».

Ранее он говорил, что дело сфабриковано сотрудниками RT, а пожилого ветерана Артеменко использовали. По его словам, родственники Артеменко «торгуют своим дедом».