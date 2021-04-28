Методы ГРУ: покушение и диверсии

Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Диверсии были совершены с 2011 по 2020 годы, заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева.

«Есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и Украину. На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах», — сказала Милева.

Первый случай произошел в ноябре 2011 года в районе села Дольни Дол, когда был взорван склад болгарской компании EMCO Гебрева. Тогда было уничтожено значительное количество боеприпасов и взрывчатых веществ, предназначенных для экспорта в Грузию, уточняет Newsru.com.

В марте и апреле 2015 года последовательно произошли взрывы в селе Иганово: вначале был взорван склад готовой военной продукции компании «ВМЗ-Сопот», часть уничтоженного производства также принадлежало компании EMCO; через месяц взорвался цех по производству боеприпасов «ВМЗ-Сопот».

31 мая 2015 года во время пожара в здании бывшего Института специальной техники сгорели материалы расследования взрывов в Иганово.

Четвертый случай датируется 2020-м годом — в городе Мыглиж был взорван склад с детонаторами и капсюлями-воспламенителями на заводе «Арсенал-Казанлык».

Во всех случаях взрывам предшествовали пожары, целью которых, по версии следствия, было заставить эвакуироваться сотрудников предприятий и складов. Предполагается, что время тушения пожаров и были приведены в действие взрывные устройства. Активированы они были дистанционно.

Вся уничтоженная военная продукция принадлежала компании EMCO Гебрева и предназначалась для экспорта в Грузию и Украину.



По данным прокуратуры Болгарии, «шестеро российских граждан находились на территории страны в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на Эмилияна Гебрева». По версии ведомства, покушение на Гебрева было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года. В 2019 году Bellingcat и The Insider писали, что команда из восьми офицеров ГРУ в течение нескольких месяцев готовила отравление Гебрева в Болгарии.

Ранее власти Чехии также обвинили в причастности к взрыву складов с боеприпасами, который произошел в стране в 2014 году, сотрудников российской разведки. Сообщалось, что продукция, хранящаяся на складе, принадлежала Гебреву, который планировал поставить ее Украине. СМИ писали, что в операции участвовали минимум шесть сотрудников одного из подразделений ГРУ. Ее мог лично контролировать генерал-полковник Андрей Аверьянов. После этого между Москвой и Прагой разразился дипломатический скандал, сопровождаемый взаимной высылкой дипломатов. Чехию поддержали в ЕС. В знак солидарности российских дипломатов выслали страны Балтии и Словакия. Москва ответила зеркально.