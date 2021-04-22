Главное в политике за 22 апреля

ГЛАВНОЕ

• Россия отводит войска от границ Украины — приказ о возвращении военных в свои части с 23 апреля отдал министр обороны Сергей Шойгу: «Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны». Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал отвод российских войск, отметив, что «Украина всегда начеку» и поблагодарив международных партнеров за поддержку.

• На фоне этого заявления рубль и российские фондовые индексы на торгах резко пошли вверх.

• «Правы оказались те, кто говорил, что бряцание оружием нужно Путину, чтобы ему позвонил Байден. Россия искала и нашла средство давления на запад. Это средство давления — угроза возможной эскалации военных действий в Украине. И это сработало», — считает военный обозреватель Александр Гольц.

• «Плохо, что они могут в любую секунду снова устроить этот гнойник безнаказанно, плохо, что они могут продолжать дальше шантажировать возможностью этой войны — этой или любой другой. Плохо, что нам нечего этому противопоставить, то есть, они по-прежнему не спрашивают ничьего разрешения», — отмечает писатель Виктор Шендерович.

• На этом мирном фоне Владимир Путин вновь обвинил Киев в разрушении отношений с Москвой. А на предложение Зеленского встретиться на территории Донбасса ответил: «Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран». При этом Путин выразил готовность принять Зеленского у себя для обсуждения двусторонних отношений.

• «Дипломатическая» война продолжается. В знак солидарности с Чехией о высылке трех российских дипломатов объявила Словакия. О том, что Россия должна отозвать из Праги десятки своих дипломатов до начала мая, заявил сегодня глава МИД Чехии Якуб Кулганек. Таким образом он решил уравнять численный состав дипмиссий обеих стран после того, как Москва не выполнила его ультиматум о возвращении чешских дипломатов в Россию. Расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией призвал свое правительство чешский Сенат, парламентарии также проголосовали за сокращение численности российского посольства в Праге до одного человека. Все это последствия взрыва в 2014 году склада боеприпасов в Чехии, в причастности к которому Прага обвиняет сотрудников российской разведки. В ЕС Чехию поддержали.

• Отбыл в Вашингтон посол США в Москве Джон Салливан — покинуть Россию ему настоятельно посоветовал ранее помощник президента Юрий Ушаков после введения новых американских санкций.

НАВАЛЬНЫЙ

• Прекратить голодовку Алексея Навального попросили его врачи, лечащие его до заключения: «Учитывая симптомы <…> мы понимаем: если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого». Медики подтвердили, что 20 апреля политика вывезли из колонии в областную владимирскую больницу, где «он получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование».

• В поддержку Навального выступила международная правозащитная организация ПЕН-клуб, освободить его в своей резолюции потребовала ПАСЕ, правда в российской делегации уже заявили, что не будут его выполнять. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что условия содержания Навального и уровень его медобслуживания соответствуют международным стандартам — сегодня ее переизбрали на пост омбудсмена.

• Навальный поблагодарил участников вчерашней акции в его поддержку: «Вот же оно — спасение России. Вы. Вышедшие. Не вышедшие, но поддержавшие. И даже не поддержавшие публично, но сочувствующие».

• Более 1900 человек оказались задержаны на акциях протеста 21 апреля, львиная доля — 823 — в Петербурге. Таковы данные на вечер 22 апреля. Задержанных отправляют под арест. От 25 до 30 суток ареста получили координаторы штабов Навального в Белгороде, Ижевске, Екатеринбурге и Кургане. SMM-редактора московского штаба сначала избили при обыске по «санитарному делу», требуя пароли, а потом оштрафовали за неповиновение. Его коллегу из Красноярска оштрафовали на 250 тыс. руб. за анонс акции протеста в чате в Telegram. Владимира Рыжкова из-за ретвита сообщения «Эха Москвы» об акции 21 апреля наказали на 20 тыс. руб.

• Об особенностях протеста 21 апреля рассуждают политик Илья Яшин, правозащитник Марина Литвинович, депутат петербургского парламента Борис Вишневский, доцент ВШЭ Алексей Захаров и журналист Светлана Прокопьева.

ПОЛИТИКА

• Отказался от участия в выборах в Госдуму бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. «Ни одна партия не дает гарантии, что меня зарегистрируют и не снимут», — пояснил он, добавив, что собрать подписи для самовыдвижения при существующих правилах невозможно.

В МИРЕ

• Стартовал двухдневный виртуальный саммит по климату — президент США Джо Байден пригласил на него лидеров 40 государств, в том числе Китая, России, Индии, а также папу Франциска. Вашингтон обязуется сократить объем выбросов углекислого газа на 50% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005-го.

• Байден готов официально признать геноцид армян со стороны турок-османов в начале 20-го века, пишет The Wall Street Journal. Заявление может прозвучать в субботу, что еще больше обострит отношения с Турцией.

КОСМОС

• Впервые смог получить кислород из атмосферы Марса ровер Perseverance, сообщает NASA. Примерно за час аппарат выработал около 5,4 г. кислорода, которого достаточно для жизнеобеспечения астронавта на 10 минут.