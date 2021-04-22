«Бряцание оружием» приостановили

Войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных границ в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны», — сказал министр на совещании в Крыму. Он также добавил, что вооруженные силы страны «адекватно реагируют на все изменения обстановки».

В эфире телеканала «Дождь» военный обозреватель Александр Гольц предположил причины передислокации войск к границам Украины.

«Правы оказались те, кто говорил, что это бряцание оружием нужно Владимиру Владимировичу Путину, чтобы ему позвонил Байден. Это необходимо, Россия искала и нашла средство давления на запад. Это средство давления — угроза возможной эскалации военных действий в Украине. И это сработало», — сказал Гольц. По его мнению, Кремль показал, что может быстро развернуть большое количество войск, и это и в дальнейшем будет средством воздействия на США.

В последнем уверен и писатель Виктор Шендерович. «Плохо, что они могут в любую секунду снова устроить этот гнойник безнаказанно, плохо, что они могут продолжать дальше шантажировать возможностью этой войны — этой или любой другой. Плохо, что нам нечего этому противопоставить, то есть, они по-прежнему не спрашивают ничьего разрешения», — заявил он «Эху Москвы».

Сразу после заявления Шойгу о возвращении войск с юга на Московской бирже начал расти курс рубля. По итогам индексной сессии биржи ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 апреля на 39,81 копейки, до 76,4217 руб. за доллар, курс евро уменьшился на 24,9 копейки, до 92,0423 руб. за евро.

С конца марта сообщается о том, что Россия перебрасывает вооруженные силы к границам Украины. Conflict Intelligence Team, проанализировав фото и видео, сделанные очевидцами, писала о большом лагере в Воронежской области и переброске военной техники в Крым. В Украине, США, ЕС и НАТО выражали обеспокоенность этими маневрами, в Кремле объясняли все учениями на фоне угроз со стороны НАТО и заявляли, что беспокоиться не о чем. Неделю назад стало известно, что Россия закроет для прохода судов часть Черного моря до 31 октября для учений, после этого некоторые районы акватории Черного моря и часть Крыма объявили небезопасными для полетов. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться на Донбассе, откуда продолжают приходить сообщения о столкновениях. Кремль ответил, что из-за подготовки послания Федеральному собранию у Путина вряд ли было время ознакомиться с предложением.