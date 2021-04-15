Главное в политике за 15 апреля

ГЛАВНОЕ

· Новые санкции США коснулись российского госдолга — американским финансовым институтам запрещается участвовать в покупке на первичном рынке российских суверенных облигаций, выпущенных после 14 июня. Также ограничения коснулись 32 физических лиц и организаций, а из Вашингтона вышлют 10 дипломатов. Это ответ на вмешательство в американские выборы и кибератаки. Члены Евросоюза и НАТО выразили солидарность с Соединенными Штатами, так как действия Москвы касаются всех.

· Посла США в Москве вызвали в МИД России на, как выразилась представитель ведомства Мария Захарова, «тяжелый разговор». Кремль уже пообещал ответные меры. «Любые российские «контрсанкции» против США — «как по слону дробиной». После каждого обострения российско-американских отношений падает курс рубля, а не доллара», — отмечает социолог Игорь Эйдман. Рубль просел уже на открытии торгов в четверг после первых сообщений источников американских СМИ о грядущем объявлении санкций. Но позже российская валюта отыграла часть позиций.

· Санкции сразу после предложения Джо Байдена встретиться с Владимиром Путиным являются для новой администрации США необходимым обрамлением диалога с российским президентом. Таким, которое отведет малейшее подозрение в сближении с ним и разочарование союзников, пишет публицист Александр Баунов: «В этом обрамлении, скорее всего, предложение встретиться Путин не примет. Так как это предложение с позиции силы. Даже если бы он его принял, саммит мог бы вылиться в перепалку». Это мнение косвенно подтвердили в Кремле — встречу в кратчайшие сроки организовать невозможно, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Не стоит ожидать ее и на Климатическом саммите, который инициировали США. Байден таким образом попытался перехитрить Путина, пишет политолог Татьяна Становая: «Зная, что последний очень хочет встретиться и поговорить по душам о судьбах мира, американский лидер решил предложить двусторонний саммит, но резко поднял ставки, предварив эту встречу пакетом жестких санкций. Для Путина это горькая пилюля. Как говорится, и хочется, и колется».

РЕПРЕССИИ

· Любовь Соболь признали виновной в незаконном проникновении в квартиру «чистильщика» ФСБ Константина Кудрявцева — соратницу Алексея Навального приговорили условно к году исправительных работ. Это не мешает ей избираться в Госдуму, отмечает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. Защитника Соболь Владимира Воронина могут лишить адвокатского статуса, так как в ходе слушаний на него подали несколько жалоб.

· Навальный «слегка пошатывается — сильно кружится голова, но улыбается», рассказал адвокат политика Вадим Кобзев. Врача к заключенному так и не пускают. Коран тоже так и не разрешили. Добиться помощи для Навального от омбудсмена Татьяны Москальковой потребовали муниципальные депутаты Петербурга и Ленинградской области.

· Штабы Навального в регионах уже который день подвергаются атакам силовиков — сегодня пришли к активистам в Иркутске, Пскове и Пензе.

РАССЛЕДОВАНИЕ

· Более 300 млн руб. в год тратит из бюджета Управделами президента на аренду резиденции Путина на Валдае — деньги идут компании «главного путинского кошелька» Юрия Ковальчука, говорится в новом расследовании команды Навального.

· 92% руководителей российских вузов связаны с властью, показало совместное исследование «Проекта» и DOXA. Возможно, именно это объясняет нарастающие репрессии в отношении политически активных студентов и независимых преподавателей. «На местах» хватает талантливых и честных людей, но руководство повсеместно в руках тех, чьи ценности и взгляды на жизнь принципиально отличаются, а интересы связаны исключительно с сохранением status quo любой ценой», — рассуждает правозащитник Олег Козловский о реакции вузовского сообщества на преследование журнала DOXA.

· «Война молодежи объявлена <…> Эта безумная война принесет еще много горя, но молодость победит, — уверен журналист Андрей Лошак. — Протестующая молодежь — это не просто юные бунтари. Они — орудие гораздо более мощной силы, имя которой Историческая Необходимость».

ПОЛИТЭКОНОМИКА

· Стоимость проживания в Сочи в среднем выросла на 50-100% — с 15 апреля вступил в силу запрет на авиасообщение с Турцией, где в мае хотели отдохнуть более 500 тыс. россиян.

ВОЙНА

· Действия российских военных у границ Украины — не учения, заявила временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен. По ее словам, аналогично Москва концентрировала свои силы, прежде чем начать военные операции против Грузии, а затем и Украины. Страны НАТО намерены добиваться от Москвы деэскалации напряжения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

· Турция не поддерживает ни одну из сторон в конфликте России и Украины, сказали в МИД страны. А США решили отменить проход через Босфор в Черное море своих военных кораблей, о чем уведомили Анкару.