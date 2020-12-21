Феерический провал ФСБ

Почти 3,5 млн просмотров за несколько часов набрал ролик Алексея Навального, в котором он общается с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который, думая, что общается с помощником главы Совета безопасности Николая Патрушева, подтвердил, что дважды прилетал в Омск, чтобы удалить следы яда с одежды политика.

«Мы вступили в новую фазу осознания преступного характера и полной аморальности путинского режима, — отмечает полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. — У кого-то в этом была твердая уверенность, кто-то догадывался, кто-то сомневался, кто-то еще наивно верил, что «такого просто не может быть! Ну, не могут они быть такими идиотами!» Сегодня Алексей Навальный поставил на всех таких сомнениях жирную точку».

Феерическим провалом ФСБ называет разговор Навального исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров: «Убийца из ФСБ Кудрявцев не узнал Навального по голосу, поверил, что это помощник Патрушева, и разговаривал с ним 50 минут по незащищенной сети. Рассказал детали покушения, как на тело Навального нанесли яд. Обсудил то, что сам ездил за Навальным в Киров, когда еще шли суды по Кировлесу».

В современной России, какая она есть, не так много бонусов, которые спецслужбы могут предложить образованному, способному, здоровому мужчине, отмечает публицист Александр Баунов. «То что было тайной, запретным плодом, дефицитом, изюмом в булке, теперь доступно всем — от знания до вещей и заграницы, — пишет он в Facebook. — По части заграницы работники спецслужб сейчас не привилегированны, а наоборот поражены в правах по сравнению с остальными гражданами <…> Так что остаются или идейные (и в хорошем смысле слова, и в плохом), или неприкаянные, или машинально, по инерции. Когда идейные руководят неприкаянными, еще не то может выйти».

Знаете, почему Путин Навальному трусы не отдает? Он хочет поместить их рядом с фуражкой Гитлера среди священных реликвий... Опубликовано Игорем Эйдманом Понедельник, 21 декабря 2020 г.

По мнению политолога Федора Крашенинникова, звонок Навального Кудрявцеву — это «ремейк «Ревизора» Гоголя»: «Любой чинушка и силовичок готов отчитаться и выболтать все любому, кто представился начальником. Но какие же они жалкие, убогие, тупые и тем и страшные, эти чекисты-убийцы».

С ним соглашается политолог Аббас Галлямов. Произошедшее он называет «наглядным примером уязвимости иерархических структур». «Он [Кудрвцев] ведь понимал, что нельзя по телефону незнакомому человеку такие вещи говорить, и тем не менее делал это. Большой начальник звонит, страшно отказать. Нет привычки начальству отказывать, а вот под козырек брать, наоборот, привычка есть. За счет последней, собственно, карьера в бюрократической системе ведь и делается», — констатирует он.