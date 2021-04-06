«Будем приезжать ежедневно»

Территория возле колонии сегодня с утра была оцеплена полицейскими, на въезд никого не пускали. Силовики через громкоговоритель требовали от журналистов уйти с проезжей части. Сотрудники ГИБДД перекрыли даже участок дороги, ведущей к учреждению, сообщал DW. На 6 апреля здесь была запланирована акция медиков с требованием предоставить оппозиционеру квалифицированную врачебную помощь.
К колонии во Владимирской области прибыли глава «Альянса врачей»* в сопровождении медиков, чтобы встретиться с руководством учреждения. Анастасию Васильеву внутрь не пустили. Она рассказала журналистам, что записывалась на прием заранее, между тем, на проходной сотрудники колонии заявили, что приема в этот день нет. Попытки дозвониться в учреждение и во ФСИН не увенчались успехом, трубки никто не взял. Помимо Васильевой, на территорию колонии не пустили и женщину, которая хотела отдать передачу Навальному.
«Открытые медиа» сообщали, что Васильева записалась на прием к замглавы УФСИН по Владимирской области, а не к начальнику самой ИК-2, та объяснила журналистам, что глава колонии в отпуске и она пытается попасть к его заместителю. По словам Васильевой, если врачей не пустят к Алексею Навальному, активисты будут приезжать к территории ИК-2 в Покрове ежедневно.
Помимо звонков, Васильева написала письмо на имя заместителя начальника администрации ИК-2 с требованием дать врачам пройти к Навальному. Его в колонии тоже не пропустили, объяснив это ограничениями, введенными из-за коронавируса, поэтому обращение будет направлено по почте. DW пишет, что среди дежурящих у территории колонии могут быть сотрудники Центра «Э». Активисты, между тем, не собирались расходиться и планировали ночевать в Покрове.
В итоге полиция задержала Анастасию Васильеву и других активистов. «Подогнали автозаки, погрузили Анастасию Васильеву, главу юрслужбы Александра Генералова, двух членов профсоюза из Перми. Дополнительно Дмитрия Низовцева, хотя он ехал освещать акцию», — сообщили в Twitter члены команды Васильевой.
Кроме оппозиционеров задержали и нескольких журналистов, в том числе, корреспондента CNN.
Врачи, которые прибыли к ИК-2, отмечают, что Навальному нужно сделать как минимум компьютерную томографию легких. Напомним, у политика сильный кашель и температура, а также отнимается нога, он жаловался на боли в спине и на то, что не может ходить. Из-за отсутствия медицинской помощи 31 марта оппозиционер начал голодовку. Накануне сообщалось, что Навального, который за время пребывания в колонии потерял 13 килограммов, перевели в медсанчасть, причем его адвокат узнала об этом из СМИ. По ее словам, профильных врачей в этом учреждении нет, только фельдшер. Также на днях стало известно, что в одном отряде с Навальным есть заключенные, больные туберкулезом. В посте, опубликованном от имени политика, говорилось, что при нем уже троих госпитализировали с этим диагнозом, а у него самого температура выше 38 градусов.
Just been detained by Russian police outside navalny penal colony pic.twitter.com/aP2N2t80FP— Matthew Chance (@mchancecnn) April 6, 2021
Обращения с призывом к российским властям обеспечить Навальному медицинскую помощь публиковали российские врачи и правозащитники, а также ЕС и власти нескольких стран. Письмо Владимиру Путину написала и генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар, она заявила, что фактически политика в колонии приговорили к медленной смерти. Хотя к оппозиционеру не пускают врачей, у него в колонии успели побывать сотрудники государственных СМИ. Так, сразу несколько каналов выпустили репортажи, где называли условия в колонии хорошими, а Навального — симулянтом.
«Альянс врачей»* — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.