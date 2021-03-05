НКВД без соглашения о персональных данных

Как сообщает «Мемориал»*, по мнению суда, решать, нужен ли доступ к информации о сотрудниках НКВД 1937 года, нужно, основываясь на текущих законах. А по ним, внесудебные «тройки» не давали согласия на использование информации о своем составе. Организация намерена обжаловать это решение.
«Закон «О персональных данных», на основе которого нам отказывают в ознакомлении с документами, не распространяется на архивные материалы. В противном случае исследователям пришлось бы требовать согласия прямых родственников Рюриковичей, чтобы, например, ознакомиться с перепиской Грозного и Курбского. Нельзя изгибать закон, чтобы он стал настолько абсурдным», — заявила глава юридической службы Международного Мемориала*, адвокат Марина Агальцова.
Она напомнила, что организация работает в архивах не из праздного интереса, а для подготовки нового тома справочника с биографиями участников сталинских «троек», который готовят совместно с Российским государственным архивом социально-политической истории, Государственным архивом РФ и Центральным архивом ФСБ. Первый том уже готов, и его показывали на суде, для завершения очередной книги нужна информация об 11 сотрудниках НКВД. «И в законе «О персональных данных» указано, что его требования о запросе согласия субъекта персональных данных или его родственников не распространяются на случаи, если персональные данные обрабатываются для научной и исследовательской деятельности», — добавляет Агальцова. По ее словам, в основном для работы нужны были данные о номерах партбилетов, что нельзя назвать персональной информацией, или личной и семейной тайной.
Ранее Генпрокуратура дважды отказала правозащитникам в доступе к информации, сославшись на закон «О персональных данных». Тверской суд Москвы, рассматривая жалобу на отказ, решил, что информация относится к личной и семейной тайне, которую нельзя раскрывать без запроса родственников, и нашел нарушение закона «О прокуратуре», который запрещает вмешиваться в работу сотрудников ведомства.
Сталинские «тройки» использовались в СССР в годы Большого террора и, как правило, за несколько минут приговаривали арестованных к длительным срокам в лагерях или расстрелам. В 1989 году Президиум Верховного Совета назвал эти решения незаконными.
Два дня назад стало известно о заявлении в полицию на россиянина, который расследовал смерть своего репрессированного деда. В силовые органы обратился сын сотрудника НКВД, который подписался под актом о расстреле.
Широко известна и история главы карельского «Мемориала»* Юрия Дмитриева. Он открыл захоронения жертв репрессий в урочище Сандармох, а затем попал под суд за изготовление порнографических снимков приемной дочери и получил в результате 13 лет колонии. «Проект» сообщал, что к делам против Дмитриева может быть причастен помощник Владимира Путина и экс-генерал ФСБ Анатолий Серышев, возможный родственник сотрудника НКВД, участвовавшего в расстрелах, чью фамилию опубликовала организация в 2016 году.
5 марта — день смерти Иосифа Сталина. Он скончался в 1953 году.
«Мемориал»* —организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.